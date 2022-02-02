新冠變異株Omicron取代Delta襲擊全球，世界各國快速淪陷，其中斯堪地那維亞半島的丹麥也身陷重災區，過去一周平均每天4.3萬人確診，未料丹麥在1日宣布解除所有防疫措施，連口罩都免戴，可以說已經決心放棄治療，與病毒共存。

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)在1日宣布解除除了入境以外，所有對於防疫管制的措施，包括上街不再需要配戴口罩，大型活動、餐廳、夜店恢復自由營業，也不必再出示疫苗接種證明等即刻解禁。佛瑞德里克森表示，丹麥已度過最危險階段，且Omicron症狀普遍較輕，加上第三劑疫苗接種率已超過60%，評估過後決定解禁防疫措施。

但令人擔憂的是，丹麥過去兩周共有58萬人確診，從1月18日開始，每天都超過3萬人確診，1月28日更是達到高峰，單日5.3萬人染疫，過去7天平均單日新增4.4萬名案例。

丹麥此時宣布全面解禁，成為歐盟中第一個宣布鬆綁防疫措施、正式與病毒共存的國家，與此同時也成為其他國家的觀察對象，各國衛生單位也都正密切關注丹麥與病毒共存的結果。

事實上，這也並非丹麥第一次在全國疫情狂燒下宣布解禁，早在去年9月Delta肆虐時，丹麥也毅然做出解禁決定，只是隨著疫情再起，11月中才又決定第三劑疫苗覆蓋率達標前，再度加強防疫，實施健康通行證措施。