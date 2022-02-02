適逢農曆新年，今年過年對包偉銘和老婆劉依純是一次全新體驗，因為他們的兒媳婦元元第一次回家過年，包偉銘在除夕當天中午先在家中BBQ，中餐是由兒子包庭政掌廚，架烤肉架及海鮮肉品及疏菜都是兒媳婦元元一手打理，結束之後也是元元完成善後，包偉銘和劉依純當天只要負責吃美食，滿足享受當公婆的幸福快樂。

包偉銘表示今年除夕夜和老婆劉依純照例陪伴岳母等眾親友度過，他不願岳母準備年夜飯太勞累，外帶年菜返家享天倫，除夕團圓飯重頭戲發紅包，身為孩子王的他備妥20個紅包，和親友們開心迎新年。

包偉銘遵循傳統習俗，對岳母要磕頭送紅包之外，因為在晚輩當中已經有第三代了，所以其他晚輩就要對包偉銘和劉依純磕頭領紅包了，包偉銘和劉依純這時候就是公字輩或是婆字輩更幽默爆料老婆不太想承認，「所以只有叫她姐姐的，才能有紅包領。」並直言今年新年中內心最大的心願是平平安安健健康康，疫情快退散，回到正常生活狀態。