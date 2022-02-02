西非國家幾內亞比索的政府所在地附近今天頻傳槍響。聯合國秘書長對當地傳出激戰消息「深感憂心」，非洲聯盟（AU）與西非經濟共同體（ECOWAS）則譴責這場「未遂政變」。

法新社報導，幾內亞比索的政府宮（Palace of Government）遭全副武裝人士包圍，據信總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）和總理納比亞姆（Nuno Gomes Nabiam）來到此地參加內閣會議。

這棟建築物位於首都比索（Bissau）外圍靠近機場處。

現場可以看到民眾紛紛逃離此區，當地市場已經關閉，銀行大門深鎖，還有軍車載著部隊穿過街道。

貧窮的幾內亞比索曾是葡萄牙殖民地。根據路透社，葡萄牙外交部長席瓦（Augusto Santos Silva）表示：「我掌握的最新資訊是正面的，因為（幾內亞比索）總統已經回到他的官邸…但我們還不清楚攻擊是否結束。」

對於當地情勢，西非經濟共同體發布聲明「譴責這場未遂政變」，呼籲軍人「返回他們的兵營」，同時警告會要軍隊為總統和政府成員的安危負責。

非洲聯盟發布類似聲明，並稱若干政府成員遭到拘禁。

聯合國也透過聲明，指秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「極度憂心比索傳出激戰消息」，要求「戰鬥立即停止，以及恪遵該國民主制度」。

幾內亞比索人口約200萬，位於塞內加爾南方。這個國家政變頻仍，1974年獨立後已發生4次軍事政變，最近一次是在2012年。

2014年該國矢言恢復憲政政府，不過之後仍不穩定，武裝部隊掌握實質影響力。（譯者：楊昭彥）1110202