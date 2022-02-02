越南一名身材豐滿的女孩子，發現自己交往3年的男友與閨蜜竟然私下有一腿，讓他難過又不敢置信。而也因為這次的機會，讓他下定決心減肥，在短短4個月內減重30公斤，事後在社群網站曬出自己的成果時，讓不少網友紛紛誇獎「這是最閃亮的復仇」。

綜合外媒報導指出，這位來自胡志明市的21歲女大生Soha，由於自幼常因為身材問題，遭到同儕恥笑。但他其實一直對流行、時尚等事物保持著高度敏銳性，但也因為身材問題，一直都缺乏自信心。一直到高中時，一個男生誇獎他「非常漂亮」，這也讓他逐步放下心防，開始接受人生第一次的戀愛。

而兩人就這樣從高中開始交往到大學二年級。沒想到有天，Soha發現男友竟然劈腿，而且劈腿對象是他身材姣好的閨蜜，這讓他難以置信。而在前段時間，他甚至聽說兩人宣布結婚的消息，他更是陷入極度的低潮與絕望。

為了讓自己振作起來，Soha決定減肥改變自己，他先是捨棄過去最愛的零食、飲料，開始控管飲食，同時進行高強度的運動。經過4個月的努力後，Soha的體重從原本的80公斤，下降到50公斤，等於在4個月內他成功減重30公斤。

Soha後來接受媒體訪問時，表示自己非常感謝前男友，要不是他劈腿，他也不會下定決心減肥。而如今減重有成的他，不僅有了信心，每天也過得非常的開心。

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