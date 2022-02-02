82歲黃奶奶平常有三高問題，雖然有在診所拿慢性三高的藥物，但時常有漏吃或忘記吃藥的狀況發生，加上過去曾在Line上收到「年紀越大、血壓可以越高」的假訊息，讓她平常血壓飆破160也不以為意，直到某次半夜起床上廁所時忽然胸痛、冒冷汗幾近暈厥，被家人緊急送醫，發現竟是急性心肌梗塞發作，經緊急心導管支架手術處理及嚴格控制血壓、血脂及血糖，終於恢復穩定生活，經過這次事件，黃奶奶再也不敢胡亂聽信網路謠言，也會遵從醫囑乖乖吃藥。

國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，高血壓又稱作「隱形的殺手」，台灣成年人平均每4人就有1人患有高血壓，病人往往暴露在風險當中而不自知，正常人的血壓收縮壓應小於120毫米汞柱且舒張壓應小於80毫米汞柱（兩者皆須達標），若診間量測收縮壓超過140毫米汞柱或者舒張壓超過90毫米汞柱即為高血壓，若介於中間者則稱作血壓偏高或高血壓前期。若家中平日有量血壓的習慣，根據歐洲及美國最新的標準，居家平均血壓超過135/85毫米汞柱（歐洲）或130/80毫米汞柱（美國）亦即為高血壓。

陳玠宇說，台灣高血壓學會及心臟醫學會建議量測血壓應把握基本「722原則」：1週量7天，每天量早晚2回，每回量2次（每次間隔1分鐘），若有心律不整則需每回量三次。另外，常被民眾忽略的高血壓危機為：白袍性高血壓及隱匿性高血壓。民眾往往以為至醫院量測到高血壓即為白袍性高血壓，卻忽略了潛藏的動脈硬化危機，根據統計其心血管風險會增加約2至4成；隱匿性高血壓則為醫院量測血壓正常，但居家血壓卻偏高，其心血管風險更甚，增加約2倍。

依據過往文獻統計，控制好高血壓可使心血管疾病死亡風險減少2成，腦中風風險減少4成，心臟衰竭風險減少5成，因此，控制好血壓成為當今刻不容緩的議題。在血壓控制標準的次級預防方面，應將血壓控制在130/80毫米汞柱以下，某些高風險族群甚至必須更嚴格控制收縮壓在120毫米汞柱以下，除非是初級預防或近期發生中風病患則控制在140/90毫米汞柱以下，但若有在服用抗凝血劑之病患則維持控制在130/80毫米汞柱以下。

陳玠宇表示，有些人不免會擔心在年紀較大的老人家是否血壓控制亦須如此嚴格，根據近期跨國多中心研究針對60-80歲華裔族群，若血壓控制在110-130毫米汞柱對比130-150毫米汞柱，發現嚴格控制血壓可減少近3成的心血管事件風險。

然而有些民眾也常有高血壓需服用多種藥物或即便服藥也仍難以控制的困擾，這時便可考慮使用新一代的導管介入性腎動脈交感神經阻斷手術，俗稱高血壓導管治療，此治療模式類似一般心導管治療，鼠蹊部打針，隔天即可出院，除了適用於難治型高血壓患者外，也適合已併發器官受損患者（如心室肥厚、腎病變、腦中風、心肌梗塞等）、服藥順從性差、服藥有嚴重副作用、次發性高血壓治療但血壓仍未達標之患者（如原發性高醛固酮症），根據美國最新研究顯示，光導管治療未服藥的情況下，患者診間血壓平均下降近10毫米汞柱，且可使日常血壓維持平穩、減少浮動，台灣目前已執行約300例的高血壓導管治療，成效良好，當中發現部分患者甚至血壓下降超過20至30毫米汞柱，擺脫藥物束縛，維持長期穩定的控壓效果。

高血壓併發症往往在不知不覺中發生，一旦當嚴重併發症產生時，往往病患已發生心肌梗塞或中風，甚至死亡。平常養成規律量血壓的習慣，一旦發現血壓上升無法在短時間內回復，需適時輔以藥物控制，並調整生活型態及飲食，若有需要亦可考慮使用新一代的高血壓導管治療，達到精準控壓的愜意人生。

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