34歲大陸戲劇女神趙麗穎去年宣布和馮紹峰離婚，她出道多年，今年首度受邀上央視《春晚》表演，被安排與王俊凱、朱一龍、郁可唯同台表演《歡樂時光》，事後她受訪直喊覺得特別激動又幸運。昨(1日)趙麗穎工作室曬出一組她穿低胸紅禮服的美照，胸前露出一大片肉色，引來粉絲大讚美翻。

趙麗穎最近受訪談到終於登上《春晚》心情，直言開心激動，也覺得自己很幸運，據《新浪娛樂》報導，被問到過節時的儀式感，趙麗穎笑說原本以為自己是不在乎這些細節的人，但後來發現自己過年期間一定會做一件不一樣的事，那就是必定會買一件紅色的服飾，「比如襪子啊，紅色的毛衣啊，或者一身紅色的睡衣，都會買一點」，今年則是決定好買一套紅色睡衣。

趙麗穎工作室秀出她穿低胸禮服美照。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

談到2021年，趙麗穎透露其實去年抽空給自己放了個長假到西雙版納，忽然發現自己除了工作也能成為享受生活的人，「跟那些年輕的朋友一樣，拍一些美食照片啊，風景照片啊，拍一些此時此刻自己在幹什麼的照片，還挺開心的」，但她平時很少分享照片到朋友圈，如果要曬就會曬到微博，順便跟粉絲報告一下近況。

趙麗穎跟老虎玩偶合影。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

雖然去年趙麗穎的生活有了重大改變，但她認為去年還是有不少感覺到「幸福的瞬間」，身為工作狂的她說：「是我覺得我自己還很熱愛表演，很嚮往好好生活，還能跟我的工作人員一起工作，我就覺得很幸福了」，她也大方分享自己年夜飯的拿手菜是包餃子，她們家還會在餃子餡放一些糖，「有一點寓意，吃到的人會甜，會甜甜蜜蜜。」