北部一名高中男老師，要求學校晚會表演，穿著運動內衣的女學生露肩與他合照，還宣稱要傳給妻子看，且帶其餘學生參加大學招生說明會時，拿著大學攤位贈送的紀念品，問女學生像不像情趣用品，會不會使用，遭2名女學生申訴性騷擾後被學校記過並接受心理諮商、上性別平課，男老師他不服向法院提行政訴訟請求撤銷處分，最高行政法院判他敗訴定讞。

根據判決書記載，男老師在107年5月某日見A女學生在校內晚會有上臺表演，穿著1件運動內衣配1件牛仔外套，表演完後A女與同學在後台吹冷氣，男老師說要與A女合照，當場要求女學生將外套脫下一邊露肩合照，還說要傳給老婆看，讓A女覺得有點噁心，質疑為什麼老師這麼要求。

過了1個禮拜後，老師上課時，還向A女A女的說：「很可惜，那時跟你合照沒有把你拍得很美」，這樣讓女學生更覺得噁心且不舒服。

該名男老師又在107年4月16日帶學生到到臺北科技大學參加繁星說明會， 現場有學校攤位發送造型筆，該名老師大聲比喻成女性情趣用品，還虧學生問B女是否為帶隊老師，並詢問B女如何使用，B女當下不好意思的離開，出了會場，還一直問B女等人像不像情趣用品，讓B女等人感到不舒服。

2名女學生事後向校方申訴，學校組成性平會調查後，認定男老師的行為和言論成立性騷擾而決議記過一次，並要求由男老師在一個月內尋求專業心理諮商師協助，接受8小時性平教育課程，教師成績考核委員會也核准。

男老師認為處分不公，不服向法院提行政訴訟，要求學校賠償50萬元，法院審理後認為，學校調查無誤，還痛批男老師言行失當、態度輕挑，難為學生表率，且認定男老師事後堅決不道歉，欠缺自省能力，校方處分沒有違反比例原則，一審判男老師敗訴，男老師不服，上訴後仍被最高行政法院駁回確定。