高雄疫情持續蔓延，昨再添9人確診，其中1人為感染源不明新北國中生的爸爸（案18942），根據疫調發現個案至今沒有接種任何疫苗，且在自主管理期間帶著兒子去饗食天堂用餐，後來與兒子兩人相繼確診，目前感染源仍待釐清，但高雄市衛生局針對個案在自主管理期間至大型自助餐吃飯的行為表示，將不排除會開罰。

感染源不明的新北國中生（案18905）的爸爸（案18942）昨確診，個案為40多歲男性，沒打過任何疫苗，在1月30日出現喉嚨癢、乾咳及稍有痰的症狀，當日即接受採檢，後在2月1日確診。

高雄市政府也公布染疫新北國中生的父親（案18942）的確診足跡，只見個案曾去過獅湖國小、饗食天堂、三井3C、 哈客資訊公司、超商、饅頭店、臭豆腐店、漢神巨蛋廣場等地方，並曾在1月27日下午搭乘民族幹線90往返大中路口站至新光三越站。

案18942足跡。（高雄市府提供）

由於案18942在1月10日才入境台灣，1月25日返家，1月27日應該還在自主健康管理期間，但卻帶著兒子前往大型自助餐廳用餐，對此，高雄市衛生局回應不排除開罰。