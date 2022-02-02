NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)在個人IG正式宣佈退役，結束長達22年生涯，而這個消息其實並不突然，因職業美式足球聯盟NFL官網1月30日就有報導，海盜隊在季後賽失利之後，44歲的布雷迪可能就此選擇高掛球鞋。

Tom Brady’s resume is unmatched: ⁰⁰7x Super Bowl Champion

5x Super Bowl MVP

3x NFL MVP

15x Pro Bowl

5x NFL Passing Touchdowns Leader

4x NFL Passing Yards Leader

2x NFL Offensive Player of the Year

3x First-Team All-Pro⁰⁰What a run pic.twitter.com/FSiYYh3mD0 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2022

布雷迪也在今天應驗了這個傳聞，向世界球迷宣佈這個令人不捨的消息，對此布雷迪在IG發長文寫道：「我一直認為美式足球是一項需要『全力以赴』的運動，若不能承諾100%付出，你就不會成功，而成功正是我如此熱愛這項運動的原因！」

此外回顧自己長達22年生涯布雷迪說：「我生涯遠超自己想像，充滿各種起伏，當你每天身處其中時，你真的不會想像任何結局。而當我坐在這裡時，想到所有我有幸與之並肩作戰的偉大球員和教練。」

布雷迪繼續說：「我熱愛這種激烈競爭，同時也熱愛其中偉大的友誼，我會記住並珍惜這些記憶，並經常重溫它們，我認為我自己就是世界上最幸運的人。寫下這些話對我來說很難，但事情就是如此，我熱愛我的生涯，但是時候將時間和精力集中在其他事上了。」

布雷迪可說是NFL史上最具代表性傳奇球星，今年44歲的他為愛國者效力近20個球季，帶領球隊9次進入超級盃並奪下6冠，2020年他轉戰坦帕灣海盜，立即帶領球隊拿下超級盃冠軍，以43歲年齡創下史上最年長奪得超級盃四分衛紀錄，而這當中他還拿下5座超級盃MVP。