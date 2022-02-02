NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)在個人IG正式宣佈退役，結束長達22年生涯，而這個消息其實並不突然，因職業美式足球聯盟NFL官網1月30日就有報導，海盜隊在季後賽失利之後，44歲的布雷迪可能就此選擇高掛球鞋。
布雷迪也在今天應驗了這個傳聞，向世界球迷宣佈這個令人不捨的消息，對此布雷迪在IG發長文寫道：「我一直認為美式足球是一項需要『全力以赴』的運動，若不能承諾100%付出，你就不會成功，而成功正是我如此熱愛這項運動的原因！」
此外回顧自己長達22年生涯布雷迪說：「我生涯遠超自己想像，充滿各種起伏，當你每天身處其中時，你真的不會想像任何結局。而當我坐在這裡時，想到所有我有幸與之並肩作戰的偉大球員和教練。」
布雷迪繼續說：「我熱愛這種激烈競爭，同時也熱愛其中偉大的友誼，我會記住並珍惜這些記憶，並經常重溫它們，我認為我自己就是世界上最幸運的人。寫下這些話對我來說很難，但事情就是如此，我熱愛我的生涯，但是時候將時間和精力集中在其他事上了。」
布雷迪可說是NFL史上最具代表性傳奇球星，今年44歲的他為愛國者效力近20個球季，帶領球隊9次進入超級盃並奪下6冠，2020年他轉戰坦帕灣海盜，立即帶領球隊拿下超級盃冠軍，以43歲年齡創下史上最年長奪得超級盃四分衛紀錄，而這當中他還拿下5座超級盃MVP。
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