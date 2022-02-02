美國33歲流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）近期事業、愛情兩得意，除了在音樂、內衣、美妝、時裝等事業表現亮眼外，去(2021)年5月蕾哈娜還大方認愛饒舌歌手「速可達硬漢」（A$AP Rocky）；同年12月出席活動時被直擊小腹微隆疑似懷孕，當時蕾哈娜否認；但前(1月31)日曝光的一組照片中，蕾哈娜大方曝光「孕肚照」，男友在旁陪伴牽手還親吻額頭，兩人大曬恩愛幸福。

根據《TMZ》（時代華納旗下的名人八卦新聞網站）2月1日報導，蕾哈娜前(1月31)日孕肚照曝光，男友「速可達硬漢」在其身旁陪伴，兩人牽手在街頭漫步，男友還親吻她的額頭。據悉，蕾哈娜去(2021)年5月和速可達硬漢公開戀情；同年12月，多家外媒爆料蕾哈娜出席活動時小腹微隆，疑似懷孕，當時蕾哈娜闢謠否認懷孕。

蕾哈娜近年雖將事業重心朝向美妝、服飾等個人品牌發展，但私下生活仍受到大眾矚目，去(2021)年12月她被外媒《The Academy》爆料「已懷上速可達硬漢的孩子」，讓上萬名粉絲又驚又喜，紛紛轉發這條貼文。沒多久後，外媒《MTO NEWS》也在報導中指出，蕾哈娜的肚子已明顯隆起，為了孩子的健康，她還特別交代周圍的工作人員不能在她家喝酒、抽菸；另外她出席活動時，一舉一動也格外小心翼翼。

蕾哈娜孕肚照曝光，男友「速可達硬漢」在旁陪伴超恩愛。（圖／截取自《TMZ》）

蕾哈娜孕肚照曝光，男友「速可達硬漢」在旁陪伴超恩愛。（圖／截取自《TMZ》）

蕾哈娜出道多年，感情生活也十分精彩，除了曾與饒舌歌手克里斯小子（Chris Brown）分分合合多年，並遭到家暴而登上新聞版面外，蕾哈娜還曾與棒球選手麥特坎普 （Matt Kemp）、饒舌歌手德瑞克（Drake）、崔維斯史考特 （Travis Scott）以及沙烏地阿拉伯商人交往過，2020年時她也曾與速可達硬漢多次被拍到十指緊扣約會的畫面，但直到去年5月才證實戀情，男方當時接受媒體採訪時還大方放閃稱蕾哈娜「My Lady」，更直接表示「蕾哈娜是我一生的摯愛」，甜蜜互動羨煞旁人。如今被拍到懷孕畫面，也讓粉絲紛紛敲碗期待兩人的婚禮。