針對烏克蘭危機，俄羅斯總統普丁痛批美國及北約忽視莫斯科的訴求。

俄羅斯總統普丁昨（1）日痛批美國及北大西洋公約組織（NATO）「無視」莫斯科在這場烏克蘭危機中提出的安全疑慮，不過他同時也表示願意與西方繼續進行談判。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，普丁昨日在與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會面後舉行的記者會上表示，他的政府目前正在研究美國及北約針對俄羅斯提出有關烏克蘭危機要求的回應，不過他痛批，「已經很明顯，俄羅斯的基本關切被忽視，我們沒有看到我們的3個主要訴求受到適當考慮。」

他進一步補充說明莫斯科提出的3個主要訴求包括北約擴張、放棄在俄羅斯邊界附近部署打擊武器系統、以及北約在歐洲的基礎軍事設施回復到1997年狀態。

這是1個多月以來，普丁首度打破沉默，就烏克蘭局勢發表評論。《紐約時報》（New York Times）指出，他上一次發表談話是在12月23日。

普丁也指控美國利用烏克蘭，將烏克蘭當成北約行動的「工具」，試圖直接將俄羅斯「捲入武裝衝突」，他說華府的主要目的就是要迫使歐洲盟友對俄羅斯實施「非常嚴格的制裁」。

普丁指控華府的另外一個可能目標是要將烏克蘭納入北約，如此一來就能在烏克蘭部署防禦性武器，以及鼓勵烏克蘭民族主義者使用武力奪回克里米亞，「讓我們捲入軍事衝突。」

普丁說：「想像一下烏克蘭成為北約成員，然後一場（奪回克里米亞的）軍事行動展開，我們要和北約開戰嗎？有人想過這件事嗎？看起來他們還沒有。」

睽違1個多月，俄羅斯總統普丁1日針對烏克蘭危機發表談話。

針對與西方的衝突陷入僵局，普丁昨日並未提出任何解決方案，不過也表示願意進行更多對話，「我希望對話繼續，我希望我們最終能找到解決方案，雖然我們也意識到不會太容易。」

美聯社評論，普丁的這番話暗示俄羅斯可能不會立即入侵烏克蘭，可能至少再進行一輪外交談判。