一名空姐4年前與荷蘭籍男子結婚後同住在新北市，但婚後不到半年，老公抱怨她性冷感、不配合親密行為，回到荷蘭與空姐分居，同時提出離婚訴訟。但空姐喊冤，雙方性生活不協調，是因老公要求次數頻繁，「性慾超強」且「做愛方式不自然」，雙方冷戰2年，且答應前往荷蘭共同生活，法官認為，兩人婚姻並非難以回復，判決不准離婚。

根據判決書記載，荷蘭人夫控訴，與空姐妻子在107年4月結婚後，童年8月就受到被告冷暴力對待，雙方幾無互動或冷淡，他提出出遊、探親、發生親密行為等邀約都遭到妻子拒絕，且不願意溝通於是興起回荷蘭工作之念頭，試圖取得更好之工作並轉換環境，或可改善夫妻關係。

荷蘭人夫還說，他在107年底就獲得荷蘭的工作，原本談好要回到荷蘭定居，但妻子卻說已簽好離婚協議書而不願配合，且雙方性生活不協調，無論次數、頻率、方式等均無法配合，婚後性行為次數寥寥可數，妻子動輒以壓力過大、性冷感為由不願嘗試解決。已成為兩造爭吵主因，直到108年11月25日取得離婚共識。

但空姐妻卻喊冤反駁，兩人婚後感情融洽，丈夫隻身來臺，她不惜花費自身積蓄舉辦婚禮，僅為給原告留下美好回憶。豈料，原告婚後性欲超強，不顧她身為空姐，每日工作早出晚歸與長途飛行之辛勞，以情緒勒索方式強迫被告與之性行為，倘有不從，即責怪被告性冷感，並與被告爭吵、鬧離婚。

空姐妻說，丈夫前往荷蘭工作時，她雖不捨仍贊同，並要對方給予時間離職、與親友道別及搬家，在兩人分離期間，感情已有顯著改善，也決定在109年1月至荷蘭與丈夫同住，也仍對彼此婚姻抱有希望，並未同意離婚。

法官檢視兩人對話紀錄，人夫主張婚後性生活不協調，兩人無法相互配合，成為爭吵主因，但從空姐妻也回應「因為你希望我用你的方式做愛，你的要求讓我覺得做愛不自然」、「我不是機器人，你設定就可以了」等，足認丈夫並非不願改變，亦非惡意拒絕，且有嘗試與被告溝通，即使妻子對性生活之次數、頻率與方式未如丈夫所願，但性生活本來就屬雙方基於夫妻間之互愛互諒，透過溝通方式，甚至共同參與諮商或尋求專業治療加以調整及解決之事，丈夫單方面主張妻子無法配合其需求，並堅持此事為婚姻破綻事由，且未見丈夫有何尋求解決之道。

法官認定，丈夫在雙方相處上有其固執之處，妻子屢屢表達受有丈夫情緒壓力而未見改善，造成雙方間相處隔閡日深，但雙方分居後彼此關懷修復，即使已逾2年未共同生活，且妻子於審理時仍表達希維持婚姻，並願前往荷蘭共同生活，顯然妻子對丈夫仍存夫妻情意，也有努力維繫婚姻之意願，因此婚姻關係無從改善，乃因丈夫主觀上已喪失維持婚姻之意欲所致，責任較大，不得向妻子請求離婚。