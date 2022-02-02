昨天（2月1日）晚間，上海華山醫院感染科主任張文宏醫生在個人微博發文稱，截至晚間7點，大年初一含預售票房已經破14億元人民幣，超過了疫情前2019年那年的春節。至少從電影院的火爆，大家的心理似乎已經逐漸從對疫情的恐懼中走出來了，各地的防控也開始慢慢擺脫一刀切，春節回家過年雖然仍有各種限制，但也不是那麼遙不可及了。

張文宏樂觀認為，「最壞的日子要慢慢過去啦，中國知道怎麼對付這個病毒，不過不會那麼匆忙著急，我們如果要以極低病死率渡過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些。」

張文宏微博全文如下：

又是一年新春佳節到，比起過年前的全球性焦慮不安與不確定性，似乎過了一個中國「除夕」，那個叫「夕」的怪獸真的好像安靜點了。國內雖然多地有散髮甚至小範圍的聚集性病例出來，但也很快歸於平靜，一般稱之為「社會面清零」。

我看到截至到晚上7點，今日初一預售票房已經破14億！超過了疫情前的2019年那年的春節。至少從電影院的火爆，大家的心理似乎已經逐漸從對疫情的恐懼中走出來了，各地的防控也開始慢慢擺脫一刀切，春節回家過年雖然仍有各種限制，但也不是那麼遙不可及了。

我身邊的很多外地醫生也紛紛回家過年，但也留下來不少。留下來的同時開始到上海周邊轉轉，特別是在我們醫院周邊的一些人文景點都很有意思，都成為假日徒步的好去處。一大會址、宋慶齡故居，張愛玲故居，巴金故居，《愛情神話》取景地五原路、安福路、延慶路，都寫滿了這座城市的歷史，而且都離開華山醫院不遠。

年前上海市領導親自來公衛中心做動員，因為那時候輸入性的疫情壓力特別大，整個臨床救治團隊都略顯緊張。等過了除夕，春節查房就開始變得祥和。初一查房的時候，我和專家組的李鋒教授更多的是向仍然奮鬥在病區內的陳軍主任團隊、劉萍主任團隊、李濤主任團隊和復旦大學附屬兒科醫院的專家團隊拜年。患者的病情都非常穩定。這種感覺是疫情第一年和第二年春節所不能想象的。

這至少說明瞭幾點：

1. 只要沒有大規模的醫療擠兌，即使現在沒有特效藥，這個疾病完全在我們的掌控之中。未來中國一定能夠通過疫情管控與創新藥物的研發實現我們所希望看到的無醫療擠兌和低病死率抗疫模式。

2. 「Omicron之謎」告一段落，人類基本已經瞭解了該病毒株的特徵，並制定了應對方法。但就因此說Omicron是上帝賜予的完美的減毒毒株，根本不需要疫苗，我不同意。根據英國衛生安全局（UKHSA）的數據，如果不接種疫苗在60歲以下的人群中，Omicron的病死率是0.03％，與季節性流感差不多；隨著年齡的增高，病死率逐漸上升，60-69歲之間的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是2.65％，70-79歲之間的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是8.87％，80歲以上的老人如果不接種疫苗，奧密克戎的病死率是21.54％，如果接種兩針疫苗，這個病死率會降低到0.02％，1.02％，5.64％與13.07％。如果接種三針疫苗，這個病死率會降低到0.0086％，0.09％，0.42％與2.61％。 人類今天能夠從容應對Omicron，部分國家準備結束疫情管控就是因為接種新冠疫苗後的住院率與病死率都獲得了大幅度的降低。

3. 即便是接種了疫苗，世界各國的開放與結束疫情管控時間還會有差別。這主要是因為接種疫苗後，即便是接種了三針疫苗的國際數據，我們仍然看到在高齡患者中有較高的病死率（高達1.8％以上）。如要避免這種情況發生，我們還需要特效藥物與醫療分級管理，同時還需要對這部分高危的脆弱人群實施特殊保護，無論是用疫苗還是藥物。

4. 春節裡我給科室老專家拜年時，已經90高齡的王嘉瑞教授，一位長期從事流行性出血熱防控並作出重大貢獻的我國著名傳染病專家，他問我疫情怎麼樣，我湊到他的耳邊大聲說，「最壞的日子要慢慢過去啦，中國知道怎麼對付這個病毒，不過不會那麼匆忙著急，我們如果要以極低病死率渡過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些」。

「新冠」是道硬菜，需要「慢工」與「細活」，我想中國知道怎麼「除夕。」

「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」。我們中國人總是要把年過熱鬧了才過癮。好在今年已經比去年好一點了，明年一定也會比今年更好。我們所有的努力，都是為了既保護生命免受威脅，同時讓正常的生活少受干擾。未來抗疫，應該就是我們不斷努力奪回正常生活的過程。