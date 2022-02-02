2022全明星賽2月20日將於克里夫蘭登場，聯盟也陸續公佈將參與明星賽的球員，除東西區正賽先發名單外，今天灌籃大賽名單也出爐，其中球員包含火箭傑倫格林(Jalen Green)、魔術寇爾安森尼(Cole Anthony)、勇士托斯卡諾安德生(Juan Toscano-Anderson)和尼克托賓(Obi Toppin)。

Your 2022 NBA Slam Dunk Contest participants 🔥 pic.twitter.com/spUuJwnhrU — The Spectators (@_TheSpectators) February 1, 2022

魔術安森尼幾天前就宣布參加灌籃大賽，先聲奪人，他本季代表魔術出戰37場先發，場均出賽33.2分鐘，平均貢獻17.8分5.9籃板6助攻，投籃命中率39.1%、外線31.6%、罰球83.7%，賽季至今完成9次的灌籃，在早前他的訓練影片也曝光，展現相當不錯的彈跳力。

In case you didn’t realize how much bounce Cole Anthony has

pic.twitter.com/aKJ4Xr2ESR — Brad Ballislife (@BradBallisLife) January 30, 2022

火箭格林本季表現吸睛，他為球隊出戰35場先發，場均出賽30.1分鐘，平均貢獻14.1分3.3籃板2.2助攻，投籃命中率37.0%、外線28.7%、罰球83.3%，雖然數據相當普通，但他異於常人的彈跳力備受矚目，無論救球、灌籃也好，都向眾人展示他的天賦，本季至今他有26記灌籃。

Sneak peek of Jalen Green in the 2022 NBA Slam Dunk Contest. 👀 pic.twitter.com/CI3jD2PxQL — Taylor Pate (@taylorlpate) February 1, 2022

勇士安德生在隊友亮眼表現下顯得渺小，本季他為球隊出戰49場有4場先發，上場時間15.1分鐘，平均貢獻4.6分2.8籃板1.9助攻，投籃命中率49.7%、外線27%、罰球59.6%，不過他的灌籃能力十分出眾，身高198公分的他本季已完成20記灌籃。

最後是尼克的托賓，他本季為球隊出戰46場有2場先發，場均出賽15.8分鐘，平均貢獻7.8分3.6籃板1助攻，投籃命中率54.1%、外線25%、罰球77.2%，托賓去年就有參加灌籃大賽，但無緣拿下冠軍，而本季他來勢洶洶，已完成多達66次灌籃，非常期待他今年的表現！