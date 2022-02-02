超強神人來了！一名網友分享自己一部手機用10年以上的經驗，指出一直以來陪伴著自己的iPhone 4近日頻頻出狀況，開啟手機常用的應用程式速度緩慢，使用Facebook還頻頻閃退，無奈之下，他只好去買新手機，入手iPhone 13 mini以後才驚覺，原來手機可以這麼順暢，引發網友們熱議，一部手機用10年的「壯舉」讓不少人肅然起敬直呼，堪稱是蘋果最強釘子戶，每個人都這樣蘋果公司就無法賺錢了。

一名網友近日在PTT上發文表示，他一直使用的iPhone 4終於退休了，因為這款手機太老舊，連實聯制簡訊都無法掃、電台App也沒法用，甚至連Facebook都會狂閃退，許多手機常用的應用程式都卡到不行，至少要耐心等1分鐘以上才可以成功開啟使用。

該網友指出，有鑒於上述狀況發生頻率越來越高，他終於買了iPhone 13 mini回家，這才發現原來手機的速度可以這麼快，不到1秒鐘就能開Line，連以前常閃退或卡卡的Facebook也是秒開，而且手機電池的續航力也好太多，目前努力適應新手機。

而iPhone 4其實是在2010年發行的一款手機，後來蘋果公司推出iPhone 5S和iPhone 5C後，大約在2013年9月左右，多數的蘋果商店及網頁已經停售iPhone 4手機。

貼文引起網友熱議，「好猛4撐到13才換」、「太神了，竟然能撐這麼久」、「省省哥請受我一拜」、「太神惹，那麼頓你用得下去？盯著手機發呆無誤」、「客家之光」、「太猛了手機用10年，真的再戰十年」、「iPhone 釘子戶」、「讓人肅然起敬」、「每個人都跟你一樣，蘋果就不用賺錢了」。