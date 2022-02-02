巴拉圭足球明星托雷斯（Ivan Torres）有一位身材火辣的29歲妻子亞蘭達（Cristina Vita Aranda），亞蘭達經常在IG上分享健康性感的出遊美照。不料，托雷斯與亞蘭達夫妻倆上(1)月30日一起去看演唱會時，VIP區卻發生了恐怖槍擊事件，亞蘭達的頭部不幸中彈，經急救25分鐘後仍被宣告不治身亡，而托雷斯當時也目睹了老婆遭槍殺的現場，至於兇手的開槍動機則尚不清楚。

根據英媒《每日郵報》報導，托雷斯與正妹老婆亞蘭達上(1)月30日在巴拉圭首都亞松森一起看演唱會，參與巴拉圭「Ja'umina Fest」音樂節，沒想到卻意外捲入槍擊案。據信，槍手目標是一名叫做貝尼特斯（Ederson Salinas Benitez）的毒販，貝尼特斯朝著場館VIP區開了數槍後，導致2人死亡、4人受傷，而亞蘭達正是其中一名罹難者。

Dos muertos y varias personas heridas deja balacera durante concierto donde participaba el Binomio de Oro en Paraguay

Una de las personas fallecidas es la reconocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien juega para Olimpia de Paraguay. pic.twitter.com/QeXv9BclGL — Transmecarradio (@transmecarradio) January 31, 2022

報導稱，亞蘭達因頭部中彈送醫後，醫生緊急為她插管，在心跳停止後仍試圖搶救了25分鐘，經過漫長的急救後仍宣告傷重不治。亞蘭達在IG上擁有將近45萬名粉絲追蹤，身兼模特兒與私人教練，和丈夫托雷斯一共育有3個孩子。雖然亞蘭達日前才剛投下震撼彈，透露自己正和托雷斯談離婚，但兩人一起去看演唱會時仍保有夫妻關係；據悉，他們仍正在嘗試修補彼此的感情，事發前也曾被拍到兩人親密互動的影片。

對此，托雷斯除了透過IG發文緬懷愛妻外，也在昨(1)日PO出一段他和亞蘭達生活點滴的紀念影片，並寫道：「這是我記住彼此愛意的方式，也會一直記著你美麗的微笑和溫柔的心，我發誓我會很想妳，沒有妳一切都變得不一樣了，也感謝妳在我身邊的這11年，教我學會認錯、原諒、相信、變得更好、去無條件地愛人，感謝妳為我帶來的3個孩子，我會盡我所能來讓他們看起來和妳一樣，永遠愛妳。」