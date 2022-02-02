巴拉圭足球明星托雷斯（Ivan Torres）有一位身材火辣的29歲妻子亞蘭達（Cristina Vita Aranda），亞蘭達經常在IG上分享健康性感的出遊美照。不料，托雷斯與亞蘭達夫妻倆上(1)月30日一起去看演唱會時，VIP區卻發生了恐怖槍擊事件，亞蘭達的頭部不幸中彈，經急救25分鐘後仍被宣告不治身亡，而托雷斯當時也目睹了老婆遭槍殺的現場，至於兇手的開槍動機則尚不清楚。
根據英媒《每日郵報》報導，托雷斯與正妹老婆亞蘭達上(1)月30日在巴拉圭首都亞松森一起看演唱會，參與巴拉圭「Ja'umina Fest」音樂節，沒想到卻意外捲入槍擊案。據信，槍手目標是一名叫做貝尼特斯（Ederson Salinas Benitez）的毒販，貝尼特斯朝著場館VIP區開了數槍後，導致2人死亡、4人受傷，而亞蘭達正是其中一名罹難者。
報導稱，亞蘭達因頭部中彈送醫後，醫生緊急為她插管，在心跳停止後仍試圖搶救了25分鐘，經過漫長的急救後仍宣告傷重不治。亞蘭達在IG上擁有將近45萬名粉絲追蹤，身兼模特兒與私人教練，和丈夫托雷斯一共育有3個孩子。雖然亞蘭達日前才剛投下震撼彈，透露自己正和托雷斯談離婚，但兩人一起去看演唱會時仍保有夫妻關係；據悉，他們仍正在嘗試修補彼此的感情，事發前也曾被拍到兩人親密互動的影片。
對此，托雷斯除了透過IG發文緬懷愛妻外，也在昨(1)日PO出一段他和亞蘭達生活點滴的紀念影片，並寫道：「這是我記住彼此愛意的方式，也會一直記著你美麗的微笑和溫柔的心，我發誓我會很想妳，沒有妳一切都變得不一樣了，也感謝妳在我身邊的這11年，教我學會認錯、原諒、相信、變得更好、去無條件地愛人，感謝妳為我帶來的3個孩子，我會盡我所能來讓他們看起來和妳一樣，永遠愛妳。」
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