「飛進北京冬奧防疫『泡泡』是種什麼體驗？」——「你可能需要數周的周密計劃，才能順利進入這個防疫『堡壘』。」

2月1日，美國有線電視新聞網（CNN）華裔記者Selina Wang開啟了冬奧報導之旅。她通過鏡頭和文字，記錄下了從飛機落地到進入飯店的所見所感。「閉環」裡層層把關的嚴謹防疫程序，讓這名體驗過多個國家和地區防疫政策的記者印象深刻——來北京冬奧的這趟旅程，是需要最嚴謹周密的準備和計劃的。

觀察者網報導，北京冬奧會開幕在即，各國運動員和媒體已陸續抵達冬奧村。Wang形容，北京冬奧會正在「一個名副其實的堡壘」里舉辦；為了防止新冠疫情的傳播，北京冬奧防疫「泡泡」堪稱疫情暴發以來「最雄心勃勃的嘗試」。

中方對防疫工作的重視，貫穿了冬奧人員來華始終。文章寫道，冬奧組委編制的一本83頁的指南，詳細告知了冬奧參與者需要遵守的防疫規範。指南要求，參與者需在奧運會前14天進行自我監測和隔離，將自己每天的體溫數據上傳到一款應用程序中。

在登機前往北京前，Wang已經接種了新冠疫苗，並且兩次檢測均呈陰性。飛機剛剛著陸到首都機場，她便從舷窗看到，身著防護服的防疫工作人員已早早地在跑道上等候。等到飛機上的行李都卸下時，他們會對行李進行消毒。

「從飛機前往航站樓，彷彿進入的不是一個奧運主辦城市，而是一個醫療設施。」文章寫道，「工作人員穿著全套的白色防護服，戴著護目鏡和口罩引導乘客通過機場。」

「北京首都國際機場一度是亞洲最繁忙的機場之一，但現在看起來基本空無一人......空蕩蕩的走廊上掛著奧運會海報和『北京歡迎你』標語，工作人員正等著給我測量體溫。」

Wang回憶，後來他們一行進入了一個新冠臨時檢測點，那裡有數十個檢測隔間，最後她順利通過了海關。

「整個過程比較順利，又有一點不那麼真實，這需要大規模組織和人力支持。」Wang提到，現場一些穿著防護服的工作人員還邀請她一起拍照。

出了海關和機場，她和其他10個人一起乘坐專門的巴士前往飯店。在汽車內部，司機和乘客之間有一道透明的隔離牆，而他們的車輛也行駛在專用車道上。

北京冬奧的「閉環」防疫，讓Wang印象深刻：

我已經正式進入了奧組委所說的「閉環」——一個由多個「泡泡」組成的系統——包括比賽場館、會議中心和飯店，都由專用交通工具連接起來。

這條環道從北京西北方向延伸40多英里（約64公里），一直延伸到高山滑雪和滑冰賽的舉辦地延慶地區。再往前延伸60多英里（97公里），便到了舉辦其他賽事的張家口。

這些地點通過高鐵與北京相連，其中有專門為奧運選手服務的部分。這是一個雄心勃勃的系統，旨在讓奧運會與其他大部分沒有新冠的中國人完全隔離開。

下了巴士，Wang和其他人來到了一個指定的奧運接待飯店。在飯店裡，她頗為擔心機場的新冠檢測結果——如果檢測呈陽性怎麼辦？哪怕是陰性，如果這段時間被感染了怎麼辦？

幸運的是，在機場檢測6個小時後，她的結果呈現陰性。

不過，這並沒有讓她完全放鬆下來。

在整個比賽過程中，她必須保持警惕。「泡泡」裡的每個人每天都要接受檢測，並將他們的體溫上傳到一個特殊的應用程序上。報導奧運期間，她也被嚴格限制在飯店和奧運場館內。

Wang說，自從疫情暴發後，中國收緊了入境政策，這次報道冬奧會的北京之行，也是她時隔18個月再次來到中國。

「自疫情開始以來，我已經在北京、香港和東京經歷了五次隔離。各國政府應對新冠的方式各不相同，這讓我的亞洲之行疲憊不堪、真傷腦筋。」

她特別提到，這次的北京之行所需要的計劃是最嚴謹周密的，也最需要保持對細節的關注，這樣才能夠確保遵守每一條防疫規則。

Wang最後寫道，在中國各地對新冠疫情實行「清零」戰略的背景下，哪怕一例確診都可能導致整個社區被封鎖。

但她也坦承，正是因為有著這樣嚴格防疫政策，使得北京在近三周的冬奧會期間，「不用承擔任何風險」。

中方對防疫工作的重視，體現在賽事組織的方方面面。除了這名CNN記者反映的流程外，一些小細節也引發了外界的興趣。

加拿大廣播公司（CBC）體育頻道22日發佈的一則視頻顯示，一台機器人在工作時發現和它打招呼的外國人沒有戴口罩。

於是，它立刻停下「腳步」，發出了「佩戴醫用口罩」的提醒。後者還沒驚訝完，機器人已經轉身離開了。

此外。美國冰壺運動員克里斯托弗就是其中之一。在體驗冬奧村各種設施之餘，他也表示，很高興做核酸檢測，這能讓他有安全感。

1月30日，他在推特上傳了做檢測的照片，並在推文中寫道，「美好的晨間例行核酸檢測。（鼻咽拭子）雖然不是特別有趣，但很高興做這些檢測，因為這讓我們在冬奧村和比賽期間有安全感。」

美聯社此前報導，美國奧運代表團首席醫生上個月曾表示，前往北京參加冬奧會的200多名美國運動員全部完成了新冠疫苗接種，沒有一個人要求醫療豁免。

2月1日上午，針對疫情管理等方面的問題，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，基於目前閉環內嚴格的管理和個人防護措施以及頻繁的核酸檢測，雖然陽性病例在增多，但並沒有引起閉環內疫情的聚集性傳播，總體在預估的可控範圍內。因此媒體記者、參賽運動員、中國公眾不必過於擔心，北京冬奧組委認為目前的防疫措施是有效的，暫時不考慮調整入境政策和防疫措施。

而針對國外運動員感染新冠後是否還有機會來華參賽的問題，黃春回應道，一些國外運動員、教練員、奧運會官員在境外核酸檢測的過程出現陽性，因此他們可能會取消來華。另外根據相關政策，對於新近感染的運動員，「假如他在登機前5天連續4次核酸檢測呈陰性，他還是很有機會能來華參加比賽的」。