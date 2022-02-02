【愛傳媒葉毓蘭專欄】我最敬愛的廖正豪部長，1月31日晚因病在醫院溘然長逝。

廖部長在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄；卸任後成立「向陽公益基金會」，致力於青少年犯罪防治與反毒教育等。去年疫情中，部長親自主持「揭弊者保護法」論壇，邀請國內許多學者專家與會，並囑咐我要在立法院推動修法。

哲人雖逝，典範長存。

部長，我會努力完成您的遺志，請安息。

部長這幾年來健康出了狀況，但今晚稍早接到多家媒體查證，還是不敢相信他已經離世。我特別問了師母，師母證實這個噩耗，原本沒有立即對外公布，乃因部長一向體恤部屬學生，家人擔心他辭世的消息會影響大家過年的喜悅，所以準備等年後再發喪。但，顯然因為部長在國人心中的地位不同，媒體聞風來查證，就允許我對外公告。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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