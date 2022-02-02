今年國運如何？各廟宇陸續抽出國運籤，總統府發言人張惇涵表示，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。
台北市大龍峒保安宮於除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測虎年運勢，其中國運籤為第26首籤詩：「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」。負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全表示，籤詩預測新的一年運勢大致是好的，要努力打拚，機會多，就看能不能把握到。
新北市蘆洲區湧蓮寺也在除夕抽出國運籤，士農工商分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」，其中象徵國運的士籤抽出「上上」，籤詩為「春雷震起螫中蟲，脫却塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」，意指春眠的蟲將變成龍，所有不順遂的事情，像是兩岸關係、疫情等，最後都將會逢凶化吉，是好兆頭。
而備受關注的台南北門南鯤鯓代天府，也於初一上午抽出國運籤，籤詩為「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方表示，此籤是個好籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，是個中上籤。
高雄五甲關帝廟則在1月26日抽出最早的國運籤，籤詩為「壬開世運福無邊，寅守人生樂自然，年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」，屬於「中平」，廟方提醒，疫情要到農曆七月才會好轉。
對於各大廟宇抽出的國運籤，總統府發言人張惇涵1日在臉書表示，去年曾說，發言人不會解籤，但也著神也著人，事在人為的道理，不用多做解釋；今年，發言人還是不會解籤，但回想過去兩年多，直覺浮現「愛拚才會贏」的旋律。「好運、歹運，總嘛要照起工來行。」一樣的道理，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。
張惇涵也提到，兩年多了，直到現在全球疫情仍然嚴峻，2020年台灣度過了實屬不易的鼠年，2021年我們挺過了五月的疫情，牛轉乾坤，去年的經濟成長率創下11年來新高。這兩年來，國際社會看見台灣、肯定台灣，這些成果，都要感謝全體國人的團結打拚，也再次印證了，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。這也讓他想起有句俗諺：「有時星光、有時月光」，國際局勢不斷快速變遷，面對各項挑戰，只要眾虎同心、團結同行，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。
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