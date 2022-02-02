今年國運如何？各廟宇陸續抽出國運籤，總統府發言人張惇涵表示，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。

台北市大龍峒保安宮於除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測虎年運勢，其中國運籤為第26首籤詩：「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」。負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全表示，籤詩預測新的一年運勢大致是好的，要努力打拚，機會多，就看能不能把握到。

台北市大龍峒保安宮每年除夕夜在子時擲筊向保生大帝祈求新年國運籤。（杜宜諳攝）

新北市蘆洲區湧蓮寺也在除夕抽出國運籤，士農工商分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」，其中象徵國運的士籤抽出「上上」，籤詩為「春雷震起螫中蟲，脫却塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」，意指春眠的蟲將變成龍，所有不順遂的事情，像是兩岸關係、疫情等，最後都將會逢凶化吉，是好兆頭。

新北市蘆洲湧蓮寺昨除夕子時，依照往例抽出國運籤；「士、農、工、商」分別是「上上」、「中上」、「上上」和「上平」籤。(戴上容攝)

而備受關注的台南北門南鯤鯓代天府，也於初一上午抽出國運籤，籤詩為「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方表示，此籤是個好籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，是個中上籤。

台南南鯤鯓代天府初一上午抽出國運籤。（翻攝自中時新聞網YouTube）

高雄五甲關帝廟則在1月26日抽出最早的國運籤，籤詩為「壬開世運福無邊，寅守人生樂自然，年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」，屬於「中平」，廟方提醒，疫情要到農曆七月才會好轉。

對於各大廟宇抽出的國運籤，總統府發言人張惇涵1日在臉書表示，去年曾說，發言人不會解籤，但也著神也著人，事在人為的道理，不用多做解釋；今年，發言人還是不會解籤，但回想過去兩年多，直覺浮現「愛拚才會贏」的旋律。「好運、歹運，總嘛要照起工來行。」一樣的道理，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會照起工來行，為國家、為國民全力打拚。

張惇涵也提到，兩年多了，直到現在全球疫情仍然嚴峻，2020年台灣度過了實屬不易的鼠年，2021年我們挺過了五月的疫情，牛轉乾坤，去年的經濟成長率創下11年來新高。這兩年來，國際社會看見台灣、肯定台灣，這些成果，都要感謝全體國人的團結打拚，也再次印證了，國家的運勢取決於全體國民的共同努力。這也讓他想起有句俗諺：「有時星光、有時月光」，國際局勢不斷快速變遷，面對各項挑戰，只要眾虎同心、團結同行，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。