相信不少男性心中都會有著一張不為人知的「最愛 AV 女優清單」吧？有的人特愛看女優的長腿，有的則著重她們的臉蛋，不少人則只看身材而不看臉，對於男性們的廣大意見，日本最大成人平台 FANZA 也在日前整理了 2021 年最受男性歡迎與熱搜的 AV 女優排行 Top 20，其中可看到熟悉的高橋聖子、Julia 及橋本有菜等女優，不過有著「國民 AV 天后」之稱的三上悠亞不僅再次列居第二名，冠軍寶座在去年更只拍了 4 部作品便擠下眾多女優，成為 2021 女優之首！

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不曉得是哪一位女優如此「變態」，竟然可以擊敗高人氣的三上悠亞、高橋聖子和橋本有菜等眾多女優呢？隨著日本 AV 圈的競爭激烈，近年不僅有越來越多的「怪物級新人」輩出，其中更有著女優一出道便迅速登上了銷售榜首，這也讓許多資深女優備感威脅。

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而在 FANZA 於日前公布的「2021 最受歡迎女優」名單中，我們便也可看到像是楪カレン（楪可憐）、本鄉愛（二階堂夢）為 2020、2021 才出道的新生代女優，兩人卻都成功獲得了前 20 名的成績，不僅如此，2020 年才出道的汐世（有栖花あか）更擠進前 10 名內！足以見到這波新人的「來勢胸胸」。

2021 最受歡迎女優 Top 20 / 白桃花（白桃はな）

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2021 最受歡迎女優 Top 19 / 楪可憐（楪カレン）

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2021 最受歡迎女優 Top 18 / 葵司（葵つかさ）

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2021 最受歡迎女優 Top 17 / 相澤南（相沢みなみ）

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2021 最受歡迎女優 Top 16 / 木下日葵（木下ひまり / 花沢ひまり）

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2021 最受歡迎女優 Top 15 / 本鄉愛（二階堂夢）

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2021 最受歡迎女優 Top 14 / 橋本有菜

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2021 最受歡迎女優 Top 13 / Julia

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2021 最受歡迎女優 Top 12 / 藤森里穗

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2021 最受歡迎女優 Top 11 / 松本一香（松本いちか）

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2021 最受歡迎女優 Top 10 / 汐世（有栖花あか）

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2021 最受歡迎女優 Top 9 / 神宮寺奈緒（神宮寺ナオ）

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2021 最受歡迎女優 Top 8 / 篠田優（篠田ゆう）

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2021 最受歡迎女優 Top 7 / 沙月芽衣（さつき芽衣）

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2021 最受歡迎女優 Top 6 / 櫻空桃（桜空もも）

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2021 最受歡迎女優 Top 5 / 姫咲華（姫咲はな）

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2021 最受歡迎女優 Top 4 / 高橋聖子

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2021 最受歡迎女優 Top 3 / 安齋拉拉（安齋らら）

2021 最受歡迎女優 Top 2 / 三上悠亞

2021 最受歡迎女優 Top 1 / 河北彩花

這回奪下「2021 最受歡迎女優 Top 20」冠軍寶座的為 2018 年出道的河北彩花，今年才 22 歲的她原先以「透明感美少女」的名號作為噱頭，在當時才發表了 3 部作品的她更以驚人聲勢奪下 FANZA 2018 年度作品的冠軍，而在去年更是只推出 4 部作品，卻以亮眼成績打敗拍攝了 54 部 AV 的三上悠亞，以及出道多年的 Julia、葵つかさ 等女優，也讓粉絲都相當期待河北彩花有望成為下一個「AV 界天后」。如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。