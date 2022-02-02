在演藝圈創造許多經典之作的「偶像始祖」劉文正大家應該都不陌生！他在發行首張專輯《諾言》就已經風靡全台，並陸續推出《小雨打在我的身上》及《熱線你和我》等膾炙人口的金曲，而後他也跨界進入影壇及主持界，雖然消失在螢光幕前近30年時間，但他依舊是許多人心中的傳奇；但大家不知道的是，劉文正從出道到隱退其實都沒有得到父母的認可。

劉文正因是家中老么而備受寵愛。（圖/取自微博）

據報導指出，劉文正曾透露自己出生於富裕的家庭，再加上本身是家中小兒子的因素，自然從小就備受家人寵愛，完全不會干涉自己的想法及行動；但當他和家人宣布要進入演藝圈的那天，父母也坦言「不希望兒子走上歌唱這條路，希望多讀書到美國留學」。

劉文正最初服完兵役便要出國深造。（圖/取自中時資料庫）

憶及當時的狀況，劉文正表示自己最初覺得父母說得很有道理，便按照家裡的意思先去服兵役，並在結訓後，放下雜念專心唸書，準備出國深造；但緣分相當奇妙，劉文正在軍中藝工隊與在音樂領域上很照顧他的劉家昌相遇，對方進而也成為他進入演藝圈的啟蒙老師；運用軍中時間，費心教導劉文正唱歌技巧，並給予專業建議，讓他不但在音樂上進步神速，更了解到自己非常熱愛唱歌。

在軍中他找到自己熱愛的興趣及志向。（圖/取自中時資料庫）

雖然劉文正明確找出自己的興趣及志向，但也因為知道家人相當反對將唱歌作為職業，讓他的內心無比糾結，但最終他仍決心要任性一次，便義無反顧踏入演藝圈；而他在進入演藝圈後事業相當順利，以小生之姿踏入影壇，並演出超過20部電影，被譽為影視圈「票房認證」，但面對如此順利的事業，劉文正的家人仍不贊成他登台演出，甚至也不肯觀看他的表演。

劉文正在演藝圈創造難以超越的經典。（圖/取自臉書劉文正-星之永恆）

而此事也成為劉文正在出道後積累在心中的壓力，讓他在民國72年事業有成時，毅然決定要退出歌壇，不再對外公開演唱，同時也成立「飛鷹唱片公司」培育歌手；現今也成功培育出藝人伊能靜、方文琳、裘海正，以及「音樂才子」巫啟賢，在3年後他也正式退出演藝圈，消失在螢光幕前；雖說劉文正已不再做演出，但他仍替演藝圈創造出難以超越的經典。