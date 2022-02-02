大年初二除了回娘家之外，也很適合拜月老求姻緣。不過，拜月老有4大禁忌不宜犯，包括帶傘拜月老、挑喜糖、吹結緣茶與拿多條紅線等。而參拜月老求取紅線也有相關流程要遵守，一般不宜直接到月老廳求紅線，應先將廟中神明逐一參拜。另每間寺廟祭拜的流程恐略有不同，若有不清楚的地方，可在現場詢問相關工作人員。

拜月老常見的四大禁忌為「不宜帶傘拜月老」、「不宜挑喜糖」、「不宜吹結緣茶」且「紅線一次只能求一條」。首先是因為傘的諧音「散」相近，帶傘入內拜拜恐將姻緣弄散；而喜糖代表良緣，東挑西選恐讓月老誤會很難稿；結緣茶則是象徵緣分，一吹恐什麼都沒了；最後紅線一次一條就好，貪心拿太多恐引來不必要的感情糾紛。

另根據「龍山寺」官網整理參拜月老的步驟，首先要依序拜完寺內神明，不要直接前往月老廳求紅線，因為這樣很不禮貌；另祭拜月老前應先準備好供品；一切準備就緒後，雙掌合十面向月老，稟明自己是誰、何時出生、居住地址在哪等資訊，非單身者也可參拜，夫妻可求幸福圓滿、情侶可求感情穩定。

想求取紅線的民眾完成上述的參拜步驟後，可拿一對筊面對月老、雙手捧筊合掌，請示月老能否求紅線，若連得3個聖筊就可去拿姻緣線，過爐以後隨身攜帶，平常建議放在皮夾裡；但若擲出任何陰筊或是笑筊代表時候未到，目前不能求取紅線。

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