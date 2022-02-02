後疫情時代的投資策略，第八集報告老闆來聽聽唯泰老師來解析，除了金虎年的投資策略之外，還有賺紅包錢的紅包股。

陳唯泰提供三個大發利市的方向，首先是高科技，因應疫情大家準備升級成為智慧工廠，不管是notebook或是pc、雲端相關的高科技都是在2022年會持續發燒的議題。第二是今年要升息三次，對金融股比較有利，因為銀行放款的利率會增加，放款的金額，然後利率增加它的利息收益就多，所以金融股基本上在整個升息循環中是有機會受惠的。第三個是要靠高股息個股打敗通膨。

陳唯泰認為，2022年應該是下游重於上游，實在話2021年電子股的上游漲太多了，像晶圓代工、IC設計、半導體相關的本益比都很高；在2022年在整個疫情持續發威的情況下，中下游的電子股反而值得留意，因為它基期比較低，還有處理器大廠英特爾推出新的處理器，可能會出現一波notebook或pc甚至是伺服器的換機潮，下游的零組件公司基本上都是最大的受惠者。

第二是車用電子，陳唯泰指出，未來傳統汽車會消費電子化，看車先比有沒有導航、環景，這些都是車用電子的範圍，新款車的車用電子市場會越來越大，有需要用到二極體的部分非常多，包括朋程、德微這些二極體公司在2021年交出很亮麗成績單，2022年仍然會持續的發威發燙。

再來存股族特別想要知道金融股，2022年的金融股要特別側重企金，在過去兩三年非常多台商從中國大陸回來在台設廠，所以企金業務事實上在最近這幾年非常好，國內在做企金業務比較多的公司除了大家常常聽到的華南金、第一金、彰銀還有兆豐金、合庫金、台企銀。

陳唯泰指出，2022年升息對購屋族明顯造成利息負擔，房貸下來企金上去，兆豐金的企金比重比較高外，在房貸業務比重相對比較低，而且過去兆豐金配息都還滿不錯，也都有填息的機會。