今年是年初二，傳統習俗是回娘家的日子，週三晚上9點品觀點YT頻道「昕理師療心事」，要提供跟親友過招的穩贏心法，今年農曆春節假期長，還沒過半大家繼續努力。

蘇予昕提供最佳解方，不管對方問什麼都不用回答，直接稱讚他，例如，叔公我聽說你以前年輕的時候非常厲害，傳授幾招給晚輩，也可以直接把話題丟回給這個問問題的人，讓他去滿足現在非常匱乏的內心。

或是可以簡單謝謝對方的關心，例如，謝謝姨婆這麼關心我，接著開聊別的事情，你們最近有沒有聽說某個這連載的劇，第二季上檔了，姨婆有沒有在看啊？最近有沒有聽說隔壁的老王開了新店，我們明天去逛逛，可以用任何的話題帶開。

蘇予昕建議，不需要去正面回應，邀請大家用一個更慈悲的眼光，去看待這些非常氣焰高漲，非常需要抬高自己的親朋好友，即便他們外在條件再優秀再成功，其實內在真正有自信的人，看起來反而是非常平淡無波而且不容易去評價他人的。

蘇予昕指出，先保護自己、了解自己的價值感受，不是外在真的要有什麼成就才可以有價值，而是內在價值我知道我是誰、我正在做什麼；而真正自信的人反而能夠做到平等的聆聽跟溝通，所以我們對這些內在其實很糾結的親朋好友，也多一份關愛的眼神吧！

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