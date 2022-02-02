以往每年過年前，各家電視台都會預錄好特別節目並邀一堆藝人現身站台衝人氣，有網友今年則歸納出一項特別現象並在八卦版發文問說：「張文綺是除夕節目出現最多的藝人 （有）卦？」，好奇問為何轉哪一台都會看到張文綺，其他人則回應：「無心機，可愛」，「她超討喜的好笑」，諸多優點讓婆婆媽媽都很喜歡她。

近日有網友在PTT發文問為何過年看電視不論轉哪台都可見到張文綺的身影，「轉了一下，發現張文綺真的很夯，民視老阿公最愛的發發發有登場，中視冰冰姐也有，華視天才衝衝衝跟乃哥城哥主持當然有，另個比較少人知道的，乃哥主持的歡樂城，常請一堆正妹的也有，東森今晚開讚吧也有」，只差沒在台視的《紅白》看到她，打趣說：「女版小鐘嗎，萬用工具人，小鐘今年都沒她多，各大台都找她的原因是什麼？」

網友發文。（圖／翻攝自PTT）

見此，不少網友認為張文綺形象不錯，沒什麼負面新聞，紛紛說：「很親切的人啊，應該不是裝的」、「臺面上一堆比他還假掰的藝人，看了就噁」、「他有笑點啊，不是刻意作梗（哏）的那種，是真天然呆」，另外也有人指出：「她算是補上謝忻吧，有抓住機會」、「套路上女呆萌的角色本來應該是謝忻的吧，就像楊繡惠扛女腥羶/馬國畢扛男呆一樣，位置上總要有人扛」。

30歲的張文綺先前參加過第一及第三屆《超級星光大道》，之後她又拚參加《明日之星Super Star》，被觀眾票選為五大人氣王之一，因家中開鹹酥雞店，被粉絲封為「鹹酥雞女神」，2018年主持《天才衝衝衝》獲得金鐘獎益智及實境節目獎，最近在該節目新單元「字首1234」出題時卻頻頻卡關，遭主持人徐乃麟虧說：「都輸在你身上了啦，主持這麼久了連出題都不會出。」張文綺便狂道歉，坦言：「新關卡太難了，腦子跟嘴巴沒有辦法同步。」可見其天然呆一面。