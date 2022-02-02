老派春聯與時下年輕人現代版春聯到底有什麼不同?一位網友給了最好的詮釋。臉書《爆廢公社公開版》上，就有網友分享一幅多年前就曝光，由英文字組成的「神秘密碼春聯」春聯，讓不少網友丈二金剛摸不著頭緒，但貼文曝光後，立刻出現神級解籤大師發文解密，結局出爐後，讓眾網友大驚，高中真的沒有好好讀書。

民宅驚現神級密碼春聯，網民嗨了: 自然組請回答。(翻攝爆廢公社公開版)

2019年，就有網友在網路上發出密碼春聯，引起網友熱議，當時就已有解答，但日前又有網友在將這幅照片PO上臉書社團「爆廢公社公開版」PO文發問「有哪位師爺大大可翻譯這寫的是啥？」仍有不少民眾想破頭也不得其解。

照片中，大門上貼著一幅春聯，狀似剛學英文的小孩在惡作劇，上聯寫著「Ag、Zn、Na、F、Ga、Hf、Mg」，下聯寫著「Re、Sg、Tc、Au、As、Sc、Ti」中間則貼著大大的「F」而橫批則寫「Ｆ-CL-CHO-CHO」。

乍看之下，不少人以為是小屁孩故意來亂的，但是又釣出神級網友，立刻解籤表示，這就是高中生必讀的「化學元素週期表」，經過對照春聯上的英文字，竟然是原來「上聯『（Ag）銀、（Zn）鋅、（Na）鈉、（F）氟、（Ga）鎵、（Hf）鉿、（Mg）鎂』，取其諧音，就成了『迎新納福家和美』。

而下聯『（Re）錸、（Sg）𨭎、（Tc）鎝、（Au）金、（As）砷、（Sc）鈧、（Ti）鈦」，取諧音為『來喜得金身康泰』。

至於橫批則是『（F）氟、（Cl）氯、（CHO）醛、（CHO）醛」，取諧音指『福祿雙全』」而中間的（F）氟便是大大的「福」。

網友看完後全都崩潰，「早知當初要用功」、「我對不起化學老師」，更有人大呼，「現任高中生和過去高中生出來看看到底啥意思啊?」「呼叫自然組解籤」。由於網友反應熱烈，也讓這幅神秘春聯，每年都陪大家過年動動腦，多添了一絲有趣的氣息。