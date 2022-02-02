想好虎年要和家人去哪些地方走春了嗎？迎接農曆新年，各地的櫻花也都開始綻放，台灣從日治時期廣植櫻花，2011年台北縣升格為新北市時，更票選出由台灣山櫻花代表市花，滿山滿谷的櫻花木道、櫻花林，也讓國人賞櫻風氣跟著蒸蒸日上，多處秘境也成為網友超夯的過年打卡熱點。

雖然近年全球疫情不斷延燒，我們無法飛到日本感受櫻花季的氛圍，不過台灣其實暗藏許多絕佳賞櫻景點，今天就讓《DailyView網路溫度計》，帶你透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看有哪些必收藏的浪漫賞櫻熱點吧！

小提醒：建議出發前可至官網搜尋櫻花開花近況，並遵守指揮中心防疫規範，才能有愉快的賞花之旅唷～

No.10 寶山二集團櫻花公園

image source:高雄市桃源區公所

在高雄賞櫻一定會想到「寶山二集團櫻花公園」！該公園因佔地38甲，又稱作「38甲櫻花公園」，天氣晴朗時開車前往，可以眺望小關山及台南、高雄市區美景，配上冬末春初綻放的馬卡龍粉色河津櫻，宛若置身在韓劇中羅曼蒂克的約會場景！

在寶山二集團櫻花公園除了能夠賞櫻，這次高雄市桃源區公所也特別舉辦「櫻為與你相遇」活動，假日的市集販售布農族烤豬肉、馬告香腸、小米愛玉，讓你在視覺與味覺都能擁有雙重饗宴。

❀寶山二集團櫻花公園

地址：高雄市桃源區寶山里藤枝林道16.5K處

No.9 福壽山農場

image source:Facebook／福壽山農場

位於台中市和平區的福壽山農場，每逢過年都會有人驅車前往欣賞櫻花海美景！今年1月底至2月初已悄悄在千櫻園、鴛鴦湖盛開山櫻花，遍地的櫻花樹襯著磅礴的山景，繁雜的思緒也會跟著煙消雲散呢！

想要在春節後感受櫻花的魅力，也可以選擇在2月中至4月初來到福壽山農場，富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、御衣黃、御金櫻在這裡通通都看得到！假日不妨與家人來福壽山農場露營，體驗白天、夜晚不同的賞櫻樂趣吧！

❀福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

No.8 大熊櫻花林

image source:Facebook／三峽大熊櫻花林

北部賞櫻景點再+1！今年想要來個偽日本賞櫻行程，那就來新北市三峽區的「大熊櫻花林」！從園區入口進入櫻花林，映入眼簾的是粉色花朵的三色寒櫻，再往裡面前行，可以看見米白色的福爾摩沙櫻，若是春節來此走春，還能目睹八重櫻與香水櫻壯闊美景！

因為大熊櫻花林搭乘大眾交通運輸無法抵達，建議追櫻民眾可自行開車前往，園方也提供賞櫻專車方案，讓你穿著日本和服、帶著野餐墊，一家大小也能輕鬆享受賞櫻好時光！

❀三峽大熊櫻花林

地址：新北市三峽區竹崙路228號之1

No.7 天元宮

image source:Facebook／淡水天元宮花況報導

過年不想開車走春，那麼淡水天元宮可以加入你的賞櫻清單！天元宮距離淡水捷運站僅距5公里，可搭乘淡水客運875路線抵達，因應春天賞櫻人潮，新北市政府每年也會加開天元宮的櫻花專車，方便民眾上山追櫻。

天元宮為五層樓高的圓形建築，周圍盛開的櫻花主要分為三色櫻與吉野櫻2種，後山的三色櫻開花時段集中於1月底至2月中，有粉色、白色、桃紅色3種不同層次，天壇附近的吉野櫻則在3月底至4月中盛開，櫻花迷們可以用相機前後景構圖，捕捉天元宮與櫻花的絕美身影。

❀淡水天元宮花況報導

地址：新北市淡水區北新路三段36號

No.6 司馬庫斯

image source:Facebook／Smangus 司馬庫斯

司馬庫斯位在海拔1500公尺翠綠山林內的泰雅族部落，早期以檜木聞名，近幾年則轉往觀光旅遊發展，加上司馬庫斯隨四季變化擁有不同景致，特別是每年2月中旬的櫻花季，讓譽有「上帝的部落」美稱的司馬庫斯更是成為網友一致好評的走春首選。

如果想要與司馬庫斯的櫻花共眠，這裡也提供住宿方式，可選擇迦南小木屋、恩典屋、喜樂屋等套房，預算較低的追櫻民眾也可入住伯特力屋、佳美屋等雅房，用一整天的賞櫻之旅感受日櫻與夜櫻在天色變換時的視覺饗宴。

❀Smangus司馬庫斯

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

No.5 拉拉山

image source:Facebook／拉拉山 恩愛農場

拉拉山位於桃園市復興區，早期是當地泰雅族男性守望部落、監控敵方的至高點，不僅擁有紅檜群、扁柏等天然林品種，園區內的22株神木樹齡更高達500至3000年不等，在山區也有機會看見台灣黑熊、台灣獼猴、帝雉、水鹿等保育類動物。

拉拉山同時也是賞櫻絕佳好去處，遊客能夠從「中巴陵櫻花木道」觀覽櫻花隧道美景，短短300公尺就有300顆昭和櫻可欣賞，鄰近的恩愛農場也有千島櫻與日本富士櫻在年初輪流綻放！另有水蜜桃區、蜜李區、烏龍茶區、有機蔬菜區及草莓區讓民眾享受摘採樂趣。

❀拉拉山 恩愛農場

地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號

No.4 九族文化村

image source:九族文化村Formosan Aboriginal Culture Village​

提到台灣春天的櫻花季，絕對少不了九族文化村！從2月初至4月，這裡的八重櫻、吉野櫻、富士櫻、薰衣草依序綻放，在2月6日至3月6日為期一個月的賞花期間，九族也準備「太鼓迎春快閃」、「YOSAKOI舞蹈快閃」、「櫻花鄉情民歌」等活動，讓追櫻者能夠融入在地民情與浪漫花海的氛圍中。

賞櫻民眾在九族文化村也能換上花色浴衣「yukata」參訪櫻花市集，走到星際嘉年華遊戲區還有「花見通童玩攤」，在御守繪馬上寫下虎年祝福，櫻の橫丁區則有「戀愛神社」，也是今年追櫻迷們必拍的打卡熱點！

❀九族文化村Formosan Aboriginal Culture Village

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

No.3 陽明山

image source:Facebook／公園新花樣

2022年台北也捎來花朵綻放的喜訊！其中陽明山2月19日至3月20日的櫻花季更是重頭戲之一！隨著春天的腳步逐漸逼近，今年陽明山的花季將在花鐘、噴水池、主題園區、杜鵑花茶園、櫻花林區、桃花林區、水簾洞天、王陽明銅像等地，在櫻花與杜鵑花相互交映下，釋放春天最嬌艷的景色。

每年都會吸引攝影家駐足的地方還有陽明山的「平菁街42巷」，主要的櫻花品種為日本富士櫻，在2月初時粉嫩的花朵就會隨季節盛開，不僅是陽明山必訪的櫻花秘境，也成為台北人口耳相傳的拍照打卡新景點。

❀2022陽明山花季

地址：台北市北投區中山樓

No.2 阿里山

image source:Facebook／阿里山國家風景區管理處

嘉義「阿里山」也是網友愛去的賞櫻熱門景點之一！阿里山粉色飽滿的櫻花替春天揭開帷幕，從12月開始櫻花樹也陸續綻放，若是在3月時到訪阿里山，還能加碼欣賞紫藤花隨風擺盪的姿態，緋紅的山櫻和雪白的吉野櫻花瓣墜落時，讓人宛若置身花語國度！

阿里山國家風景區管理處也釋出3個絕佳賞櫻景點，隙頂可同時欣賞櫻花與日出之美，石棹櫻之道可一次飽覽整片粉嫩花海，最後遊客也能搭乘阿里山小火車，穿越櫻花隧道來到沼平車站，將不同角度的櫻花美景盡收眼底！

❀交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

地址：嘉義縣阿里山鄉

No.1 武陵農場

image source:Facebook／武陵農場Wuling Farm

每年春季最讓網友期待的便是「武陵農場」的櫻花季了！武陵農場2022年也提供「櫻花樹下的饗宴」，以雙主菜鰻魚及日式豬排搭配當季梨山高麗菜與櫻花蝦，配菜佐以牛蒡絲、美國大香腸、南瓜、日式黑豆等食材，加上暖呼呼的「當歸藥膳」湯，即便無法出國賞櫻，來一趟武陵農場也能擁有親臨日本的感覺，坐在河津櫻旁吃上一口櫻花便當，堪稱是最高享受呀！

今年想要體驗武陵農場櫻花仙境，2月12日至2月28日早上8點至下午16點，農場也提供3條路線的接駁專車便於民眾上山賞花，想要賞櫻的朋友趁現在來趟櫻花之旅吧！

❀武陵農場Wuling Farm

地址：台中市和平區平等里武陵路3號

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月21日至2022年01月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣櫻花』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

延伸閱讀: