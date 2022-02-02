情侶在相處時總會有許多事情需要磨合，雙方來自不同家庭，成長的過程中受到的教育與看到的人事物皆不同，難免會有價值觀及行為上的不合，若是情侶間的價值觀能加以磨合便能夠走得長久，但如果覺得無法接受可能就會面臨要分手的處境，近日一名網友分享了他女友太摳的行為，讓他相當困擾外也覺得很丟臉，因此上網詢問網友的意見。

原PO表示忍受不了女友的摳門行徑。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上有網友分享了女友的一切摳門行徑，他首先提到在跟女友交往前其實就知道她的家境並不是很好，女友對於錢方面的事務一直都比較小心及節省，不過原PO認為女友是個善良可愛的人因此跟她在一起，然而相處一段時間後女友的節省卻讓他覺得有點過頭，原PO提到他與女友的月薪加總有20萬元左右，不過女友卻很喜歡到便宜的舊式理髮店剪頭髮，且她也喜歡叫原PO幫忙搶便宜的優惠券，讓原PO憤怒的表示去理髮店剪的很參差不齊，真的非常難看，而某次原PO帶女友參與朋友的生日宴會時，他們選的餐廳是吃到飽，沒想到吃到一半女友居然拿出保鮮盒，她表示要裝菜回家當隔天午餐，讓原PO覺得很丟臉，他最後也坦言貪小便宜的行為是他心裡過不了的關，很猶豫該不該與女友分手。

網友表示價值觀不同還是分手好。(圖/翻攝自Dcard)

此文被分享後有許多網友在留言區熱烈討論，大家一致表示若是價值觀不同將來會有很多衝突，也有人說到一個人的經歷是很難改變的，加上原生家庭的關係，女友的價值觀從小到大一直是這樣，若是溝通後還是不能解決，建議還是分手對雙方都比較好。