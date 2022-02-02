2022年2月1日零點，虎年到來的時刻，中國大陸神舟十三號太空人手持「福」字和對聯發來新春祝福，這也是中國太空人首次在太空過年。

如何在太空迎新春？神舟十三號3名太空人工作之餘也沒閒著，在軌體檢、秀書法、裝扮「太空之家」，除夕也吃上了餃子，第一個春節有氛圍感，也有儀式感。

中新社報導，神舟十三號飛行乘組已在軌三個半月，長期處於太空失重環境下，太空人容易出現骨質疏鬆、肌肉萎縮等情況。因此，他們不僅要在軌保持肌肉鍛煉，也要定期監測肌肉狀況，保持在軌健康。

為了以良好的身體狀況迎新年，前不久，三名太空人進行了在軌體檢，指令長翟志剛為王亞平、葉光富分別進行了下肢肌肉超聲檢測。

體檢後，整理好「太空之家」，三名太空人還提前貼「福」字、寫春聯、掛燈籠，將「天宮」裝扮得年味滿滿。

天和核心艙內，正中間掛著「國泰民安」的橫幅，兩側是新春掛飾和印有金色福字的紅氣球。

在新春拜年影片中，翟志剛寫下「逐夢飛天同守歲，龍驤虎步共迎春」的對聯，和王亞平、葉光富一起送上新年祝福。

太空過年少不了重頭戲年夜飯。地面工作人員提前給太空人準備了餃子，讓他們的年夜飯菜譜多一樣節日食品，餃子不僅有傳統的豬肉白菜餡，還有具有山東沿海一帶地方特色的魚肉餡和新品種黃花菜餡。