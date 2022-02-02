中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄入團不到1年人氣火燙，憑著甜美外型以及超火辣的身材曲線，IG上有破百萬粉絲追蹤。林襄近來接連推出2022桌曆、實體寫真書都銷售告捷，前(1月31)日除夕她又在IG上傳一張簽名寫真卡，「包不住」的好身材再次引起網友暴動，直呼：「太襄（香）了」、「大過年的這麼刺激好嗎？」。

前(1月31)日是除夕，林襄在IG發文寫下：「除夕夜就待在家欣賞#與你襄遇吧！」並附上一張寫真卡照片，畫面中她頭戴大草帽，穿著紅色繞頸洋裝搭配比基尼，不知是泳衣過小還是身材太豐滿，無論如何都包不住她豐滿的上圍，32E美麗雙峰有一半坦露在外，圓弧胸線春光一覽無遺，性感指數完全破表。

照片曝光立刻引來大批粉絲朝聖，林襄的性感模樣讓人噴鼻血暴動喊：「哇，真襄（香）真好看，心動了」、「這張厲害」、「太襄了」、「新年快樂，真的很襄」、「大過年的這麼刺激好嗎」、「過年期間好好欣賞」，貼文一出短短1天已經累積超過4萬名網友按讚，人氣相當驚人。

林襄近期推出個人實體寫真書，呈現多種風格的自己，凹凸有致的身材讓粉絲們看了大噴鼻血，照片既柔美又性感霸氣，預購階段就全數秒殺，搶佔書店排行第一寶座。此次的寫真風格中，「襄民（粉絲暱稱）」和林襄本人最愛「騎馬主題」，她回憶當時為了拍攝騎馬，事先去馬場練習，沒想到正式開拍時，馬兒竟一直低頭吃草，她好幾次差點要從馬背滾下，結束時卻是頭皮曬傷，讓林襄印象深刻，可見當下有多投入。