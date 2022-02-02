北京冬奧會登場在即，火炬傳遞今日上午在北京正式啟動。火炬傳遞將於2月2日至4日，在北京、延慶、張家口3個賽區進行，包括11個閉環外的封閉傳遞區域和1個閉環內的獨立傳遞區域。

北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。

具體流程為，2日上午，首先將舉行北京冬奧會火炬接力啟動儀式，隨後，火炬將在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園進行傳遞。

3日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園進行傳遞；下午將在張家口陽原泥河灣遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址進行傳遞；

4日，將在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園進行傳遞。特別的是，4日在奧森公園的傳遞屬於閉環內傳遞，約50名火炬手將在此完成火炬手使命。

2日和3日的火炬傳遞結束後，還將舉行北京和張家口的城市晚間展示活動。

此前北京冬奧組委表示，北京冬奧會火炬手共1200名左右，冬殘奧會火炬手共600名左右，由國際奧委會、國際殘奧委會、北京冬奧組委、中國奧委會、中國殘聯（中國殘奧委會）賽區所在省市和各贊助企業中選拔產生。

其中，年齡最大的86歲、最小的14歲。火炬手中，還有來自20多個國家和地區的國際人士。