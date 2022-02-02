香車配美人！女網友「汪汪」近日在臉書分享自己騎檔車的辣照，只見她穿著黑色小可愛露出一截小蠻腰，搭配上帥氣的藍色檔車，讓不少網友看呆狂讚，真的是辣妹，那個腹肌太厲害了。不過，照片也引來酸民謾罵，對此，原PO則表示，穿什麼衣服是個人自由，自己開心就好，沒什麼好戰的。

一名女網友日前在臉書社團《輕檔車俱樂部》上發文分享辣照，只見身材姣好的她，穿著黑色綁帶小可愛搭配運動褲，帥氣的騎著藍色的檔車，短版上衣露出一截結實的腹肌，讓不少網友看暈直呼「腹肌ROCK」、「不怕冷的辣妹」、「身材好才可以這樣穿」、「太好看了」。

不過，辣照曝光後也引來部分網友的酸言酸語，對此，原PO也重新發文回應說「穿什麼衣服騎車是個人自由，我平常的穿衣風格就是這樣，不懂大家為什麼要戰衣服？騎車難道不是自己開心就好嗎？」她並強調自己只是新手到社團中分享，如果不喜歡她的人，可以跳過不要看，不需要特別來留言。

對此，許多網友也留言挺原PO說，穿什麼真的是個人的自由，只要沒有妨礙風化，騎車的過程中有戴好安全帽，其他人真的沒必要酸什麼。「只要不妨礙風化就沒差，愛穿啥騎車是自己的自由」、「加油，認真做自己」、「沒事！你還有身材穿，我穿這樣騎應該直接被擊落在路邊」、「不要理會酸民們」。