郭文靜上尉具備IDF戰鬥機兩機領隊的資格，時時刻刻捍衛空防、守護國人安全。（軍聞社提供）

巾幗不讓鬚！空軍第一戰術戰鬥機聯隊上尉飛行員郭文靜，進入空軍第6聯隊擔任志願士兵時，看著E-2K飛行員們每天翱翔天際，便萌生「想飛」的念頭，經過多年訓練，終於圓夢，並已取得IDF戰鬥機兩機領隊的資格。

據《軍聞社》報導，郭文靜現在飛行時數將近800小時，她在民國98年進入空軍第6聯隊擔任志願士兵，看到單位E-2K飛行員們每天翱翔天際，也萌生「想飛」的念頭，而在當時輔導長李俊雄不經意的詢問下，讓郭文靜下定決心，開始朝夢想前進。民國101年，郭文靜轉服士官在空軍官校服役，為官校各教練機加油；民國103年她報考飛行常備軍官班，站上飛行的起跑線。

而要能夠掛上飛鷹獲得飛行資格，郭文靜必須通過空軍官校AT-3教練機學、術科的多重考驗，當年飛行常備軍官班加上空軍官校應屆畢業飛行生合計約40員，最後成功獲得飛行資格的僅有12位，超過2/3的高淘汰率，可以知道飛行員的考核不僅需要實力，更要有克服困難、勇於挑戰的堅定意志。

郭文靜在民國107年時，正式完成IDF經國號戰鬥機換裝訓練。（軍聞社提供）

目前在空軍台南聯隊服役的郭文靜，經多年訓練，已從雛鷹蛻變成捍衛中華民國領空的飛鷹，現在她已取得IDF戰鬥機兩機領隊的資格，她很清楚自己的責任就是在執行各項戰訓任務的同時，把僚機安全的帶出去，再安全的帶回來。

報導也提到，郭文靜的從軍歷程不敢說後無來者，但肯定是前無古人。面對近年來共機不斷侵擾我西南防空識別區，郭文靜也多次駕駛IDF戰機緊急升空，執行空中攔截、廣播驅離任務，在高壓力、高強度的空防最前線，她用最扎實的訓練成果，時時刻刻捍衛空防、守護國人生命安全。