大年初二南投縣草屯鎮錦林診所是縣內唯一有開的疫苗施打站，一早就湧入人潮，有民眾表示，因為平時上班忙碌，趁過年返鄉連假時，趕快來打。（吳建輝攝）

南投春節疫苗接種不打烊，除了草屯錦林診所在初二率先開打，初三開始包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉、魚池鄉等共7鄉鎮33醫療院所，也都開始提供疫苗接種服務。（吳建輝攝）

有排隊的民眾表示，平時在台中工作連第一劑都還沒打，過年返回南投老家被母親念，被母親督促後趕緊來施打疫苗，因為人潮湧入，等了大概１個小時左右才打到。（吳建輝攝）

國內疫情升溫，疫情期間適逢春節連假，許多民眾擔心害怕不敢出遊，各地縣市政府春節加開的疫苗施打站成為另類景點，大年初二南投縣草屯鎮錦林診所是縣內唯一有開的疫苗施打站，一早就湧入人潮，有民眾表示，因為平時上班忙碌，趁過年返鄉連假時，趕快來打。

南投春節疫苗接種不打烊，除了草屯錦林診所在初二率先開打，初三開始包括南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、名間鄉、水里鄉、魚池鄉等共7鄉鎮33醫療院所，也都開始提供疫苗接種服務，也請民眾可以依各醫療院所接種時間，事先撥打電話前往接種，來提高自我保護力與社區防疫安全。

林先生表示，平時在台中工作連第一劑都還沒打，過年返回南投老家被母親念，被母親督促後趕緊來施打疫苗，因為人潮湧入，等了大概１個小時左右才打到，但也辛苦所有醫療人員，春節假期還服務所有民眾。

南投縣政府表示，9天春節連假已經展開，但國內陸續爆發多起感染源不明的Omicron變異株社區感染事件，衛生區為了加強疫苗施打率，除了初一沒得打，從大年初二開始一直到大年初六這６天，來輪班提供接種服務，讓民眾能夠安心好過年。

衛生局指出，目前南投新冠肺炎接種人口涵蓋率，第1劑已經來到78.1％，第2劑也有70.7％，第3劑則是突破18％，呼籲所有民眾，平日若忙於工作無法接種疫苗，可以利用春節假期到鄰近配合的醫療院所來接種疫苗，除了提升自我保護力之外，也能保護家人，希望民眾都能盡快施打。