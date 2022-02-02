2月1日，美國有線電視新聞網（CNN）華裔記者Selina Wang飛抵北京報導冬奧，她透過鏡頭和文字，記錄下了從飛機落地到進入飯店的所見所感。「閉環」裡層層把關的嚴謹防疫程序，讓她印象深刻，認為來北京冬奧的這趟旅程，是需要最嚴謹周密的準備和計劃的。

北京冬奧開幕在即，各國運動員和媒體已陸續抵達冬奧村。Wang形容，北京冬奧會正在「一個名副其實的堡壘」裡舉辦；為了防止新冠疫情的傳播，北京冬奧防疫「泡泡」堪稱疫情爆發以來「最雄心勃勃的嘗試」。

她在文章中寫道，冬奧組委編制的一本83頁的指南，詳細告知了冬奧參與者需要遵守的防疫規範。指南要求，參與者需在奧運會前14天進行自我監測和隔離，將自己每天的體溫數據上傳到一款應用程序中。

在登機前往北京前，Wang已經接種了新冠疫苗，並且兩次檢測均呈陰性。

飛機剛剛著陸到北京首都機場，她便從舷窗看到，身著防護服的防疫工作人員已早早地在跑道上等候。等到飛機上的行李都卸下時，他們會對行李進行消毒。

文章寫道，「工作人員穿著全套的白色防護服，戴著護目鏡和口罩引導乘客通過機場」、「從飛機前往航站樓，仿佛進入的不是一個奧運主辦城市，而是一個醫療設施」。

Wang回憶說，後來他們一行進入了一個新冠臨時檢測點，有數十個檢測隔間，最後她順利通過了海關。她說，「整個過程比較順利，又有一點不那麽真實」，這需要大規模組織和人力支持，現場一些穿著防護服的工作人員還邀請她一起拍照。

北京冬奧的「閉環」防疫，讓Wang印象深刻，她說，正式進入了奧組委所說的「閉環」——一個由多個「泡泡」組成的系統—，包括比賽場館、會議中心和飯店，都由專用交通工具連接起來。

這條環道從北京西北方向延伸40多英里（約64公里），一直延伸到高山滑雪和滑冰賽的舉辦地延慶地區。再往前延伸60多英里（97公里），便到了舉辦其他賽事的張家口。

這些地點透過高鐵與北京相連，其中有專門為奧運選手服務的部分，為讓奧運會與其他大部分沒有新冠的中國人完全隔離開。

在整個比賽過程中，她必須保持警惕。「泡泡」裡的每個人每天都要接受檢測，並將他們的體溫上傳到一個特殊的應用程序上。報導奧運期間，她也被嚴格限制在飯店和奧運場館內。

Wang說，這次報導冬奧的北京之行，也是她時隔18個月再次來到中國。自疫情開始以來，她已經在北京、香港和東京經歷了五次隔離。各國政府應對新冠的方式各不相同「這讓我的亞洲之行疲憊不堪、真傷腦筋。」

她提到，這次的北京之行所需要的計劃是最嚴謹周密的，也最需要保持對細節的關注，這樣才能夠確保遵守每一條防疫規則。