【旅奇傳媒/記者-王政】為了吸引更多人造訪，配合中央政府的振興券發放政策，嘉義縣特別推出加碼優惠，只要旅客於嘉義縣入住合作的相關旅宿，業者將發放每房1000元的Q碰券，獲得優惠券的旅客便能於參加相關方案的小吃、農會、觀光工廠等場域消費，僅限量55000份，歡迎民眾新春一起回「嘉」過春節。

此次嘉義縣政府推出的Q碰券優惠方案 中，民眾只要入住指定的飯店，便有機會 獲得加碼送的1000元，面額500X1張、 100元X3張、50元X4張（團體旅遊不適 用），該券背後「旅宿業者」欄位需蓋上旅宿店章。

取得Q碰券的旅客，可於即日起至2／28持券至參與方案之美食小吃、農會、伴 手禮、觀光工廠及觀光休閒業之特約店家 使用（僅限面額100元及50元使用），而 500元面額的Q碰券則僅限於住宿折抵，更可以現場折抵房價，可說是相當優惠。

目前美食部分共有64家業者可以使用， 如知名的黑皮小吃部、提供冷飲、輕食的 所羅門股份有限公司等，皆能抵用。而觀光工廠與休閒農場部分則有29家，包括 知名的老楊方城市觀光工廠、獨角仙休閒農場、綠盈牧場、棒棒鯨奇樂園等皆可使用。名產與伴手禮部分則有多達151家業 者響應，包括阿里山茶葉生產合作社、布袋海上巴士、梅玉鋪商行、元泉益食品、九龍活海產等皆可使用。

此外，除了能在各個合作場 域使用外，業者們更推出優惠措施，不論是滿千送百抵用券、滿額現折等，都讓消費者好康滿滿。

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