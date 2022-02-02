天后「Jolin」蔡依林除夕夜在IG發文祝大家「新年快樂」，同時還分享一系列虎年「萌照」，只見Jolin一身居家打扮，和親友們一起在家過新年，除了家人和演藝圈外的好友們，Jolin身邊還出現超大咖金曲歌后「蔡健雅」，「5虎」拜年圖照片一出，立刻引發粉絲們熱烈討論。

天后蔡依林（Jolin）前(1月31)日除夕夜在社群曬美照，她與同樣是「金曲歌后」的蔡健雅（Tanya）及圈外友人迎接新年，4女嗨玩「虎年濾鏡」特效拜年，蔡依林說：「新年快樂」，附上5隻老虎貼圖，網友笑說她們是「4隻母老虎」，加上Jolin的愛犬「屋虎」，所以總共是5虎。

只見蔡依林頂著一頭浪漫捲髮，穿上短版灰T搭配牛仔褲，搭配淡妝顯得氣色極佳。除了Jolin之外，包括蔡媽媽和圈外好友也一起入鏡，照片中還出現金曲歌后蔡健雅（Tanya）；原來受到新冠肺炎疫情衝擊，Tanya沒有返回新加坡過年，但她並不孤單，因為可以到Jolin家作客串門子，與好姊妹一起迎接新年到來。

蔡依林已經連續兩年邀請蔡健雅到她家一起過農曆新年，天后同台的光景讓不少網友說：「很意外天后們竟然會一起吃團圓飯」、「可以同時看到我的兩位女神蔡依林跟蔡健雅好開心」，更有人說Tanya年年出現，儼然已經是「蔡大姐」了。大家也紛紛留言敲碗：「希望專輯能趕快出現一道曙光」、「希望能趕快聽到新歌」，希望兩位金曲歌后的新專輯可以趕快推出。

蔡健雅自己也在IG發文說：「虎年吃飽喝飽笑哈哈！新年快樂！虎虎生威！」畫面中天后幾近素顏的凍齡模樣引來許多網友稱讚，其中「蘿絲媽媽」林心如也來留言拜年，有網友立刻歪樓問林心如：「要找Jolin客串《華燈初上》嗎？」，更多人給予純粹的滿滿祝福：「可以同時看到我的兩位女神！蔡依林跟蔡健雅，好開心～祝福女神們新年快樂！」