南部一名多情水電工在外偷吃，但兩人多次在車上嘿咻，卻都被車上行車記錄器完整錄下他跟小三討論開房間，還有努力「耕田」的過程，水電工還說「有男人很努力的耕，農夫努力的耕田（暗指做愛）」，最後被妻子發現，帶著兒子找她理論，未料水電工卻反將妻兒痛揍一頓，妻子最後怒告，怒而提告向先生跟小三求償120萬，法官判賠45萬元，可上訴。

根據判決書記載，水電工的妻子控訴，兩人本來生活美滿，互動相當親密，但去年兒子說家中用來營業之小貨車行車紀錄器已過保，且功能漸漸故障，於是她就要求兒子將所有車輛之行車紀錄器進行汰換，還吩咐要將行車紀錄一一檢視並備份。但兒子在檢視之過程中，竟發現老爸與陌生女子親密對話，還多次出入汽車旅館，這時才知道老公在外偷吃。

但丈夫發現東窗事發竟惱羞成怒，於110年4月23日動手毆打妻子及兒子，造成兩人受傷，被還辯稱與小三是在告二人是在公園晨間運動而認識，兩人並無不當關係，還辯稱雖和小三曾至汽車旅館，是因晨間運動後，尋覓地點喝咖啡、聊天，時間到即離去，並無有任何越軌之行為。還說二人因聊得來，講話較無忌憚，並不等同二人有交往。

但法官審視行車紀錄器內容，發現小三於對話內容中曾提及：「我沒養小孩，你沒小孩養，你養我嘛，知道嗎？養小老婆啦」、「別人一個老婆，你搞兩個老婆，白天都陪小老婆，晚上陪大老婆，你真的很幸福」、「因為你是有老婆的人…所以我們還是要顧全大局的…你今天該做的也做了，等一個禮拜再見面也沒關係…真的事情被發現了，暴露出來我，我不會讓步的，…大家都知道了，那我就不會讓步的那名正言順的」等語。

水電工還回應說：有快樂，有男人很努力的耕，農夫努力的耕田（暗指做愛）。

法官審酌，目前正宮與水電工婚姻關係仍然持續中，但水電工與小三兩人間之交往互動模式，顯會惡化正宮之婚姻關係，破壞正宮家庭生活，衡諸一般倫情觀念及社會禮俗，正宮勢須承受他人之非議指點，精神所受之痛苦，究非常人所能體會，因此判賠45萬元。