台彩在過年期間推出限定版2000萬超級紅包刮刮樂，今（2日）再公布又有3位幸運兒刮中百萬大獎，其中一位40歲男性平日兼差做外送，驚喜刮中百萬獎金，讓他興奮直呼，「明天開始可以休息暫時不跑外送了。」

綜合媒體報導，位在新北市蘆洲的「旺億來投注站 」指出，刮中百萬的40歲男性平常就有購買彩券的習慣，當天到投注站拿事先預定的彩券，發現身上現金不夠，原想先回家拿錢再來拿，但看到櫃檯上剩5張，決定先刮一張試試手氣，沒想到就刮中百萬大獎。

幸運刮中百萬，讓中獎人直呼，「明天開始可以休息暫時不跑外送了。」另一位則是在桃園「鴻大發彩券行」的中獎人，年約20歲女性，彩券行透露，其實這家人每年都會去刮刮樂，手氣很不錯去年刮中10萬元，今年則是刮中100萬。

第三位刮中百萬大獎的則是一位回台中過年的40多歲男性，在「億大利公益彩券投注站」刮中大獎，彩券行老闆表示，中獎人不會特別挑選號碼，似乎就是想要撿別人遺留下來的福氣，果然幸運刮出100萬大獎。