42歲女星韓瑜人美氣質佳，先前被PTT網友投票選為八點檔女神之冠，可見人氣之旺，近日逢農曆新年，韓瑜也不免俗的曬出美照向粉絲拜年，她一襲紅色露肩旗袍上身，大曬直角肩和側胸雪膚，中空的透視蕾絲設計，更將韓瑜的圓弧上圍及事業線顯得若隱若現，性感度爆表。

韓瑜近期因演出《天之驕女》人氣再度翻紅，她和劇中老公黃少祺先前受訪，聽到黃少祺今年過年會一個人留在台灣過年，因老婆到美國去陪小孩念書，黃少祺沒太多計畫，打算宅在家把想看的影集看完，引來韓瑜嘲笑他像孤單老人，至於韓瑜自己的過節計畫，她坦言年紀越大越沒有過年的感覺，好像跟平時的日子差不多，只是會多一個儀式感，會跟親友一起團聚吃好吃的東西。

韓瑜曬出辣照拜年。（圖／翻攝自angelh1209 IG）

韓瑜與江祖平、林萱瑜先前被PTT網友票選為八點檔第一女神前三名，演戲作品受矚目的她，私下也常用社群網站分享生活，去年底她分享打完第二劑AZ疫苗，因為接種第一劑時副作用太嚴重，不僅發燒、全身痠痛，還一度站不起來，接種第二劑時讓韓瑜相當緊張，直說：「這次剛下針就覺得痛了」，引來粉絲安慰留言，並提醒她多喝水、多休息。

出道前曾是護理師的韓瑜，過去透露因遇到周遊才誤打誤撞進了演藝圈，她原本沒有明星夢，被周遊建議要不要轉行演戲，意外開啟了長達20年的演藝圈之路，去年12月韓瑜過42歲，凍齡的外表有如大學生，但她強調：「我不愛過生日，也不想被年齡定義，我想要～我的心永遠年輕」。

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