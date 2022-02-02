初二回娘家聚餐，女網友透露自己的大姨丈超摳門，這次看到外婆在準備年菜，竟然掏出500元給外婆買東西，自以為大方的表現，直接被外婆嗆爆，也意外引發網友熱議，不少人看了小氣鬼姨丈給的金額後搖頭直嘆，真的是吃米不知米價，還不如不要拿出來，好丟人。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，初二回娘家聚餐，大姨丈掏出新台幣500元給外婆，讓她去買食材做飯，結果這個自以為大方的表現，讓外婆忍不住翻白眼嗆說「哇謀架逆口憐（台語：我沒有這麼可憐）！500元都不夠你一個人吃」。

女網友指出，自己好多年沒和小氣鬼姨丈一家人吃飯，但在印象中姨丈自己可以嗑光整盤蝦子（約20至30隻），而且吃火鍋的時候像是在攪水泥一樣，一雙筷子在湯裡面翻翻找找，非要找到自己愛吃的料才肯罷休，完全不管其他人。

女網友也說，平常初二回外婆家，她媽媽都會幫忙準備年菜食材，也會幫忙一起煮，但是大阿姨與姨丈從來都不會幫忙，每次吃飽飯也不會幫忙收拾碗筷，不是跑去睡懶覺，就是出門去逛街，讓原PO忍不住大嘆「真的很不屑跟他們家一起吃飯！」

貼文引起網友討論，「500可能買隻雞就沒了」、「去市場買條魚、買醉雞腿就超過500元了，這大姨丈也太逗趣了，買個500元白飯讓他吃的圓圓滿滿好過年」、「我光是年夜飯要用的蝦子就花500了」、「吃米不知米價！還不如不要拿出來」、「年夜真的準備只有500元的菜給他，分二桌」、「現在五百塊買得到什麼？」