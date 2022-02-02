今天是大年初二，不少民眾都會回娘家團圓。中央氣象局表示，今日由於華南雲雨區仍有水氣東移，北部、東半部地區還是要注意局部短暫雨，中部則會有零星降雨。初三開始，受冷空氣影響，氣溫將開始下降，預估最冷時間降落在初五清晨，中部以北、東北部最低可下探13度，南部及花東則最低15度。

氣象局表示，今天由於華南雲雨區仍有水氣東移，降雨比昨天少，但是北部、東半部地區還是要注意局部短暫雨，中部則會有零星降雨，而大台北山區、基隆北海岸的降雨將持續。

對於接下來的年節天氣，氣象局表示將是「由濕轉乾」的過程，明日由於鋒面通過，水氣將增多，降雨範圍較廣，預估在中部以北、東半部地區普遍都會降雨，其中在北部、東北部將整日斷斷續續降雨，基隆北海岸也要留意局部大雨，南部地區則雲量增多，可能會有零星降雨情形。

初三開始，將受到一波冷空氣影響，強度介於冷氣團和東北季風之間，因此氣溫將開始下降。初四、初五水氣將減少，降雨主要是在迎風面的北部、東半部地區，而中南部山區將有零星飄雨，中南部平地則大致上轉為多雲到晴。

對於這波冷空氣的影響，氣象局預估，最冷的時間點將落在初五清晨，在中部以北、東北部最低溫將落在13、14度，而南部、花東則會有15、16度低溫，空曠地區還會再低1、2度。

氣象局表示，到了年假最後一天，也就是初六，冷空氣就會減弱，但清晨還是偏冷，降雨反面，初六水氣偏少，主要在東半部地區、北部山區將有局部降雨，其他地區則是多雲到晴，中南部山區則會偶爾降雨。開工日當日，將會有鋒面接近，會有降雨情形。

由於今明水氣多，若溫度、水氣搭配得宜，3000公尺以上的高山有機會降雪，氣象局提醒追雪的民眾留意路況。另今明及初六東北風較弱，西半部地區會有局部低雲影響能見度，提醒民眾行車用路上要注意安全。