高雄昨增9例本土個案，其中1人為感染源不明新北國中生的爸爸（案18942），個案在自主管理期間帶著兒子去逛街、吃饗食天堂，與兒子兩人相繼確診後，目前感染源仍待釐清，對此，高雄市衛生局今（2日）表示，該案已違反防疫規定，最高將開罰15000元。

感染源不明的新北國中生（案18905）在1月31日確診，其父親（案18942）被匡列為相關接觸者後才採檢也確診。經過疫調發現，案18942在1月10日才入境台灣，並在1月25日完成檢疫返家，但個案卻在自主管理期間（1月27日）帶著兒子去高雄逛街、吃饗食天堂。

根據中央流行疫情指揮中心規定，自主健康管理期間、沒有相關症狀的人，可以正常生活（包括上下班）但應該要避免去無法維持社交距離、落實配戴口罩的公共場所，並禁止與他人聚餐與聚會，違反上述規定的人，可依照傳染病防治法第36條處分，處罰新台幣3000至15000元的罰款。