彰化縣1名31歲的陳姓男子，昨在登山途中出現上吐下瀉症狀，身體十分虛弱，經空勤總隊今晨出動直昇機救援後，已將其吊掛下山送醫治療。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

彰化縣1名31歲的陳姓男子，上月29日和4名友人從花蓮入山，準備進行南三段單大東郡斷橫縱走，怎料昨出現上吐下瀉症狀，身體十分虛弱，趕緊通報花蓮縣消防局請求救援，並自述剛打過疫苗。由於救難隊員接觸患者需徒步3天才能抵達，經空勤總隊今晨出動直昇機救援後，已將陳男吊掛下山送醫治療，院方表示，若醫師評估後，病患仍有疑慮，將通報疫苗接種不良事件。

一行5人登山隊經申請，上月29日入山進行為期8天的南三段單大東郡斷橫縱走，原預計本月5日從南投下山，怎料昨農曆春節初一中午，5人走到花蓮瑞穗林道時，發現陳男身體不適，趕緊在卓溪鄉內嶺爾山紮營，並由同行的吳姓山友通報救援。

吳姓山友求救時向救難隊員表示，陳男沒有頭痛，不過行走的時候異常喘，看似沒有肺水腫；但能躺平，呼吸正常，且吐痰沒血。不過陳男自述因日前接種疫苗，除夕當天就發現身體不舒服，有上吐下瀉等症狀，原以為會緩和，怎料昨天情況更嚴重，嘔吐物出現血絲，也有血便、血尿情況。

由於該登山隊求救時，位在內嶺爾山前營地，海拔逾3000公尺，消防人員獲報後，請求花蓮林區管理處玉里工作站、卓溪鄉登山協會等單位協助帶領，並派2名先遣部隊趕上山，不過救援路途需徒步3天才能抵達，考量患者身體狀況不佳，今轉請空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動黑鷹直升機協助緊急吊掛下山。

空勤花蓮駐地今天清晨接獲命令後，任務組員即完成整備，並於清晨6時53分起飛，7時17分抵達目標區，完成高低空視察後，7時20分執行吊掛作業，7時35分完成吊掛，經救難人員初步評估，陳意識清醒、身上無明顯外傷，7時58分降落德興棒球場，由救護車接駁，並在上午8時2分抵達花蓮慈濟醫院接受治療。

院方表示，若患者近期接種疫苗，經醫師評估後患者仍有疑慮，將依程序通報疫苗接種後不良事件，由相關單位調查。另，消防局表示，此山難救援案件待釐清相關內容，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。