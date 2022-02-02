高市警前鎮分局草衙派出所員警為了增添年節氣氛，於除夕夜當晚在派出所內即興表演「弄獅」及「灑錢」，嬉鬧過程全被拍下，有民眾認為員警在值勤期間嬉戲有所不妥，對此，前鎮分局表示，影片灑錢部分動作不雅造成觀感不佳深感抱歉，違反規定部分也將予以究責議處。

高市警前鎮分局草衙派出所員警於1月31日除夕夜晚餐後，為增添年節氣氛，在派出所內無洽公及報案民眾的情況下，由李姓員警、黃姓員警分飾獅頭及獅尾，當場即興表演「弄獅」，而吳姓員警及李姓員警隨後則表演「灑錢」動作，讓派出所內氣氛相當熱鬧。

「弄獅」及「灑錢」的過程全被拍下，有民眾認為員警在值勤期間嬉戲有所不妥，對此，前鎮分局長陳志榮表示，年節期間同仁因輪值無法與家人團圓，事前並未安排弄獅的表演片段，新春除夕夜草衙所同仁圍爐後，純粹於過春節當下歡樂氣氛下的即興演出，並非刻意安排，不過影片內容灑道具紙鈔動作不雅行為導致觀感不佳部分，深感歉意並確實要求檢討改進，違反規定部分也將予以究責議處。