29歲雙胞胎女團By2的妹妹Yumi日前捲入蕾宏婚變風波，她遭李靚蕾點名指是王力宏婚前的砲友，但Yumi強調自己是王力宏婚前的女友。為釐清小三疑雲，By2日前更正式向大陸法院提告李靚蕾，而Yumi先前被爆輕生後，昨(1日)大年初一首發聲，透露自己吃餃子第一口就吃到硬幣，預言：「2022是幸運的開始」。

王力宏與李靚蕾去年底證實8年婚姻畫上句點，之後被網友爆出王力宏與By2的Yumi過從甚密，Yumi則澄清是王力宏婚前的女友，但婚後已經沒連繫，引來李靚蕾曬出對話截圖反駁，強調願意提供給大陸警方相關證據，不敵被網友貼上小三標籤，By2好友、微博帳號「做個小孩007」12月22日貼出Yumi輕生送醫的照片，點名王力宏：「如果她真的出什麽事情，我絕不原諒」，引起熱議。

Yumi發文。（圖／翻攝自By2_Yumi孫雨微博）

Yumi輕生獲救後，先是透過工作是否認假輕生的謠言並揚言提告，上月她更透過工作室下最後通牒，指李靚蕾一直未聯繫大陸警方提供證據，又因為李靚蕾不在大陸，當地警方無法傳喚到案，By2工作室決定先採取法律行動，維權提告李靚蕾，「接下來我們或許還要經歷大家難以想像的阻礙。但我們還是相信公義，選擇把一切交給司法，等待公平處置，清者自清！」，最後標註李靚蕾帳號喊話：「法庭見」。

Yumi自曝過年吃到第一個餃子就是帶有硬幣的餃子。（圖／翻攝自By2_Yumi孫雨微博）

而挺過輕生風波並提告後，Yumi昨首度發文分享近況，寫下：「大年初一，包100個餃子，第一口就吃到硬幣，2022是幸運的開始，祝大家虎年吉祥好運連連」，似乎對官司勝券在望，粉絲也回應她說：「一定會好運連連的，一定會超級無敵順利，踩小人，行大運」、「寶貝新年快樂！要好好吃飯！」、「很想你，希望你一直都好」。

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