蘇花路廊從清晨開始湧現車潮，截至上午11時，台9線花蓮崇德段南下車流較多，不過車流正常，時速約可達60公里。（花蓮警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

合歡段台14甲、台8線東西向各風景區，目前車流順暢。（花蓮警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是農曆春節連續假期第5天，也是大年初二回娘家的日子，蘇花路廊從清晨開始湧現車潮，公路總局統計，截至上午10時，南下車流量逾6800輛，且車多路段多在觀音隧道附近，預估今南下車流尚餘1萬輛。

初二回娘家，宜蘭雖有降雨情形，但卻未一掃民眾出遊興致，宜蘭警方指出，今晨5時許，蘇澳地區南向車流漸增，直至5時50分，蘇花改蘇澳端車潮延續至蘇澳新站前，經員警趕赴加強交通疏導，在上午7時許，回堵情形紓解，目前仍維持車多循序漸進。

宜蘭警方表示，目前宜縣內大里天公廟、礁溪協天廟、三清宮、玉尊宮、南方澳南天宮等大型廟宇有許多香客；傳藝中心、梅花湖、龍潭湖等景點周邊，亦有人車潮，將在廟宇及熱門景點周邊派員加強交通疏導管制。

此外，蘇花路廊從昨初一開始，開始出現南下車潮，公路總局第四區養護工程處表示，今年初一交通量相較於去年同期微幅提升2％；而今天的南下車流也從清晨6時開始湧現，並在上午7時達到最高峰，每小時1194輛，隨後均維持每小時800至900輛左右的交通量。

公路總局第四區養護工程處統計，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6798輛，北上花蓮往宜蘭方向為1709輛，南下車多路段為觀音隧道附近路段，並預估今蘇花路廊南下車流尚餘10000輛。

花蓮警方指出，截至上午11時，台9線崇德段、嘉里等路段南下車流較多，不過南北向車流正常，時速約可達60公里，秩序良好，交通順暢。合歡段台14甲、台8線東西向各風景區，目前車流也保持順暢。