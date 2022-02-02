納豆腦出血開刀休養 舅舅侯友宜喊話：相信朝好的方向走 11:582022/02/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 納豆舅舅、新北市長侯友宜今表示，他每天都非常關心納豆的健康情形，已經好幾天了，希望他能早日康復，目前相信會朝好的方向走。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 41歲藝人納豆上月（1月）24日上午因頭痛不適，意外發現有腦出血狀況，緊急動引流手術後，目前仍在醫院休養。納豆舅舅、新北市長侯友宜昨日特別到新北在地的福德宮祈福，盼納豆早日康復，而他今日也表示，他每天都非常關心納豆的健康情形，已經好幾天了，希望他能早日康復，目前相信會朝好的方向走，大家都希望納豆早日回到他的舞台，我們祝福他，加油納豆。 納豆腦出血被爆開不了刀「引流管」保命 經紀人喊話爆料者 納豆再爆2度腦出血緊急搶救 經紀人發聲明回應了 #納豆 #休養 #早日康復 #納豆 #腦出血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 納豆頭痛查出腦出血 醫曝：9種頭痛不能拖 快就醫 11:432022/01/26 健康 白冰冰砸億元蓋未來的家 04:102022/01/26 娛樂新聞 納豆開刀住院第3天 經紀人再駁斥無意識傳言曝新病況 12:582022/01/26 娛樂 納豆腦出血住院4日醫藥費多少引關注 遺憾過年期間得留院觀察 08:302022/01/28 娛樂 康康細數互挺歲月 誇亡友真性情 04:102022/01/27 娛樂新聞 納豆病情不明 侯友宜說話了 09:572022/01/27 娛樂 台灣大體育家族孫振 舞進紅白技驚四座 04:102022/01/28 時尚消費 納豆除夕驚喜現身《紅白》 網友淚崩狂刷一片留言 09:062022/02/01 娛樂 李李仁隔離出關現身首映會 新片春節上映心情複雜 23:382022/01/26 娛樂 508萬國人高血壓 中風機率增2.84倍 04:102022/01/30 生活新聞 納豆腦出血過多放引流管搶救 陶子急call依依曝憂心結果 10:282022/01/25 娛樂 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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