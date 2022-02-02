41歲藝人納豆上月（1月）24日上午因頭痛不適，意外發現有腦出血狀況，緊急動引流手術後，目前仍在醫院休養。納豆舅舅、新北市長侯友宜昨日特別到新北在地的福德宮祈福，盼納豆早日康復，而他今日也表示，他每天都非常關心納豆的健康情形，已經好幾天了，希望他能早日康復，目前相信會朝好的方向走，大家都希望納豆早日回到他的舞台，我們祝福他，加油納豆。