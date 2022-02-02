高雄一名2歲男童把小紅包中的一元硬幣當作糖果吞下肚，緊急送醫後，所幸無大礙。（高雄長庚醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

年節期間時常會收到一元小紅包，但高雄一名2歲男童卻把小紅包中的一元硬幣當作糖果吞下肚，隨後向媽媽表示胸痛，母親緊急將兒子送醫急救，一元硬幣卡在男童食道，醫師以內視鏡夾出硬幣，所幸無大礙，高雄長庚醫院表示，孩童發生誤食意外時，應立即就醫，千萬別用催吐等錯誤方式應變。

高雄長庚醫院兒童胃腸科醫師賴宛孜表示，該名男童在母親的陪伴下到急診就醫，男童母親指出，兒子領到幼稚園發放的一元小紅包，回家後拆開把玩一陣子，卻突然指著胸口哭喊「痛痛」，隨後發現小紅包內的一塊錢已經不見，便趕緊將兒子緊急送醫。

賴宛孜指出，透過X光檢查發現，一元硬幣卡在食道中央，隨即安排內視鏡移除，以異物夾取鉗將硬幣從男童嘴巴夾出，後續讓男童在恢復室幾小時，確認已能喝水、進食，且沒有其他不適後，才讓男童返家。

賴宛孜提醒，新硬幣及電池外觀閃閃發亮，很像糖果或巧克力，容易吸引幼童放進口中，不小心可能發生誤食意外，若發生誤食意外，家長應安撫小朋友並盡速送醫，千萬不要催吐或讓兒童哭鬧，因為這樣可能讓異物卡進呼吸道、導致窒息。