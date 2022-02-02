台東市泰安路一處資源回收場11點許不明原因發生火警。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

台東市泰安路一處資源回收場11點許不明原因發生火警。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

台東市果菜批發市場旁的市有回收場11點不明原因突然發生大火，火勢延燒迅速，而警消接獲報案立即趕往現場進行滅火，所幸無人傷亡，僅部分機具遭波及，起火原因及詳細情形正在了解中。

火勢不斷延燒，現場濃煙直竄天際，消防隊員立刻佈水線進行灌救，但回收場內的1輛怪手和部分機器都遭到波及燒毀，現場還不時傳出爆破聲，因天氣晴朗，回收物延燒面積有擴大情況，市區周邊消防車和人員，都趕到支援，不排除是燃放煙火造成。