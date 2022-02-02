台東市區資源回收場火警 起火原因待釐清 12:122022/02/02 中時 洪浩軒 、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市泰安路一處資源回收場11點許不明原因發生火警。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市泰安路一處資源回收場11點許不明原因發生火警。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真） 台東市泰安路一處資源回收場11點許不明原因發生火警。（民眾提供／洪浩軒高雄傳真） 台東市果菜批發市場旁的市有回收場11點不明原因突然發生大火，火勢延燒迅速，而警消接獲報案立即趕往現場進行滅火，所幸無人傷亡，僅部分機具遭波及，起火原因及詳細情形正在了解中。 除夕夜派出所嗨過頭 警員弄獅灑錢 高市警局道歉了 民宅驚現神級密碼春聯 網民嗨了： 自然組請回答 火勢不斷延燒，現場濃煙直竄天際，消防隊員立刻佈水線進行灌救，但回收場內的1輛怪手和部分機器都遭到波及燒毀，現場還不時傳出爆破聲，因天氣晴朗，回收物延燒面積有擴大情況，市區周邊消防車和人員，都趕到支援，不排除是燃放煙火造成。 #資源回收場 #起火原因 #台東 #台東市區 #待釐清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿爆獻出道18年第一次！台東「鄉運」原汁原味搬進北流 20:462022/01/29 娛樂 因應返鄉人潮 台東火車站啟動清消及快篩站 17:422022/01/27 生活 連假瘋國旅 全台訂房率近6成 04:102022/01/30 生活新聞 屏東台東疫情穩定 警估大年初一南下將湧上萬車潮 15:282022/01/28 社會 響應台東縣府 企業送暖獨居老人 14:262022/01/27 寶島 2022誰來做老大》台東縣長 賴坤成邀劉櫂豪相擁捅刀 04:102022/01/26 焦點要聞 春遊台東太麻里 美景看不完 04:102022/01/30 地方新聞 第1個鄉鎮合法夜市 台東池上夜市取得合法納管 16:532022/01/27 生活 茶金加持 劇迷朝聖茶改場台東分場 04:102022/01/29 地方新聞 愛購台東登錄發票 大獎油電汽車 04:102022/01/31 地方新聞 台東男警為情追車當街攔女警 僅遭調職挨批 11:152022/01/26 社會 疫情升溫遊客怕染疫 台東餐旅業現退訂潮 18:112022/01/26 生活 突破疫情！台東連續2年入榜Booking.com全球最好客目的地 18:002022/01/26 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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